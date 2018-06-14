Ещё
5 лучших направлений для пляжного отдыха 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 лучших направлений для пляжного отдыха 2018 года 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Каким вы видите свой идеальный отпуск 2018? Тёплое море на расстоянии вытянутой руки, стройные пальмы, освежающий бриз, превосходный сервис, отличная кухня, приятные развлечения. Магазин горящих туров SaleTur.ru определил ТОП-5 стран популярных у туристов из России.

ТУРЦИЯ

Пальма первенства принадлежит Турции, побеждающей сразу по нескольким пунктам: близко, недорого, комфортно, разнообразно. Анталья, Аланья, Белек, Сиде, Кемер — спокойные курорты для уравновешенных туристов. Летняя погода здесь стоит с апреля по октябрь. Есть все условия для ленивого отдыха: целебный горно-лесной воздух, чистые галечные и песчаные пляжи, неглубокая прозрачная вода. Сервис и отели полностью ориентированы на европейского туриста.

РОССИЯ

Черноморское побережье по-прежнему популярно у россиян. Самый южный курорт Адлер принимает гостей с апреля по октябрь. В Сочи и Крыму наплыв туристов приходится на май-сентябрь с пиком в июле-августе. Пляжи Сочи и Геленджика галечные, на Южном Берегу Крыма преобладает галька и дикие скалистые участки. Западное и восточное побережье песчаное или смешанное.

ГРЕЦИЯ

Маленькая европейская страна с самой длинной береговой линией — это Греция. На южных островах Крит, Родос, Карпатос, Санторини, Патмос в хороший год курортный сезон может начаться в апреле и длиться до октября. Чуть севернее — на материковой Греции, островах Корфу, Керкира, Итака — лучшее время для отпуска с мая по сентябрь.

КИПР

Кипр — это средиземноморский остров для всех категорий туристов. Самый молодёжный курорт — Айя-Напа с шумными дискотеками и ночными клубами. Сторонники уединённого отдыха выбирают Протарас и Полис. Пафос — курорт для респектабельной публики, ставящей во главу угла комфорт и покой. Ларнака и Лимассол с пологими спусками в воду идеальны для отдыха маленьких детей.

ТУНИС

Тунис активно развивает индустрию красоты и здоровья, достигаемых с помощью морской воды, водорослей и грязей. Его курорты в большинстве ориентированы на семейный отдых.
Пляжный сезон продолжается с мая по ноябрь, но ехать лучше в июне-сентябре, когда установится сухая погода. Тем, кто плохо переносит сухой воздух и жару, лучше воздержаться от поездки в июле-августе.
Клео.Ру: последние новости
Викандер представила новый фильм о Ларе Крофт Иэн Сомерхолдер оплакивает потерю члена семьи Семен Слепаков обратился за помощью к психологу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажиры падающего самолета описали впечатления33
Астронавты, побывавшие на Луне, раскрыли правду196
Самые смешные имена и фамилии5
Жуткие вещи, которые случаются в Австралии23
Рыба с головой птицы попалась на крючок в Китае11
Видео
02:28
Рыба с головой птицы попалась на крючок в Китае
Безумный мир
01:40
Странное существо напугало охотника из Канады
Безумный мир
01:56
Призрак женщины привел в ужас молодую мать
Безумный мир
10:04
Факты, которые выкинули из учебников истории
Истории
04:33
Названы самые приятные профессии
Безумный мир
00:22
Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой
Безумный мир
12:45
Раскрыта правда про пояс верности
Истории
01:29
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры
Безумный мир
11:19
Названы главные технологии будущего
Безумный мир
03:04
Безумные аттракционы для экстремалов
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение