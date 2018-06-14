5 лучших направлений для пляжного отдыха 2018 года

Каким вы видите свой идеальный отпуск 2018? Тёплое море на расстоянии вытянутой руки, стройные пальмы, освежающий бриз, превосходный сервис, отличная кухня, приятные развлечения. Магазин горящих туров SaleTur.ru определил ТОП-5 стран популярных у туристов из России.

ТУРЦИЯ

Пальма первенства принадлежит Турции, побеждающей сразу по нескольким пунктам: близко, недорого, комфортно, разнообразно. Анталья, Аланья, Белек, Сиде, Кемер — спокойные курорты для уравновешенных туристов. Летняя погода здесь стоит с апреля по октябрь. Есть все условия для ленивого отдыха: целебный горно-лесной воздух, чистые галечные и песчаные пляжи, неглубокая прозрачная вода. Сервис и отели полностью ориентированы на европейского туриста.

РОССИЯ

Черноморское побережье по-прежнему популярно у россиян. Самый южный курорт Адлер принимает гостей с апреля по октябрь. В Сочи и Крыму наплыв туристов приходится на май-сентябрь с пиком в июле-августе. Пляжи Сочи и Геленджика галечные, на Южном Берегу Крыма преобладает галька и дикие скалистые участки. Западное и восточное побережье песчаное или смешанное.

ГРЕЦИЯ

Маленькая европейская страна с самой длинной береговой линией — это Греция. На южных островах Крит, Родос, Карпатос, Санторини, Патмос в хороший год курортный сезон может начаться в апреле и длиться до октября. Чуть севернее — на материковой Греции, островах Корфу, Керкира, Итака — лучшее время для отпуска с мая по сентябрь.

КИПР

Кипр — это средиземноморский остров для всех категорий туристов. Самый молодёжный курорт — Айя-Напа с шумными дискотеками и ночными клубами. Сторонники уединённого отдыха выбирают Протарас и Полис. Пафос — курорт для респектабельной публики, ставящей во главу угла комфорт и покой. Ларнака и Лимассол с пологими спусками в воду идеальны для отдыха маленьких детей.

ТУНИС

Тунис активно развивает индустрию красоты и здоровья, достигаемых с помощью морской воды, водорослей и грязей. Его курорты в большинстве ориентированы на семейный отдых.

Пляжный сезон продолжается с мая по ноябрь, но ехать лучше в июне-сентябре, когда установится сухая погода. Тем, кто плохо переносит сухой воздух и жару, лучше воздержаться от поездки в июле-августе.