«Дороги смерти»: аномальные трассы России

Ежедневно во всем мире случается множество ДТП. По большей части в авариях нет ничего особо удивительного, но есть такие дороги, на которых машины сталкиваются, вылетают на обочину и вообще ведут себя весьма странно без каких-либо явных причин. Такие трассы называют «дорогами смерти» и утверждают, что находятся они в аномальных зонах.

Эти дороги «разбросаны» по всему миру, есть они и в России.

Например, возле поселка Сарт-Абдаршев, который находится неподалеку от границы Челябинской и Курганской областей, есть отрезок дороги длиной около 10 км, где в день происходит по три-четыре аварии. Местные жители давно объезжают это место стороной, а вот путешественники попадают в аварии с завидной регулярностью. При этом ни один из водителей, которым удается выжить в ДТП, потом не может объяснить, что именно послужило причиной аварии.

Некоторые утверждают, что действуют, будто под гипнозом, другим кажется, что все в порядке, а машина тем временем набирает скорость и летит в кювет, третьи отмечают, что перед ними внезапно появляются какие-то препятствия (животное, большой камень или автомобиль) и они пытаются их объехать…

Объяснить загадочные аварии на пустом месте не может никто. Но ходит легенда, что когда-то на месте этой дороги было языческое святилище. Мистика или нет, но аномальную зону знающие люди предпочитают объезжать стороной.

Похожая ситуация происходит в Южно-Сахалинской области, где «проклятой дорогой» называют Корсаковскую трассу. На одном из участков этого шоссе происходит повышенное число аварий. Водители утверждают, что колеса автомобилей здесь будто «прилипают» к асфальту. Исследователи измерили на «гиблом» участке магнитный фон: он оказался превышен в несколько раз.

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В Ульяновской области на трассе «Саранск-Ульяновск» пассажиры авто тоже часто страдают в авариях. Водители, выжившие в ДТП, как один, утверждают, что в определенный момент будто впадают в ступор и не понимают, что происходит вокруг. Некоторые прибавляют, что в машине резко отказывают тормоза. Местные жители склонны считать, что причиной загадочных аварий являются проделки духов: прямо под трассой находится заброшенное старое кладбище.

Участок трассы Люберцы-Лыткарино в Подмосковье, который проходит через лес, тоже получил название «гиблого места». Здесь регулярно случаются аварии со смертельным исходом. Выжившие водители (и местные жители, становившиеся свидетелями автокатастроф) утверждают, что перед трагедией видели перед машиной странную фигуру в белом. Старожилы рассказывают о том, что когда-то на месте опасной дороги находилось кладбище самоубийц.

Похожая ситуация происходит и на одном из участков трассы Москва-Санкт-Петербург. Именно здесь случается больше аварий, чем на всем протяжении дороги между городами. Водители заявляют, что на этом участке дороги перед ними внезапно возникали полупрозрачные светлые силуэты. Местные жители объясняют, что когда-то здесь было кладбище, полагая, что таким образом души умерших мстят за то, что их потревожили.