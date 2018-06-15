Самая страшная тюрьма Сталина

Знаменитая Сухановка, или Сухановская тюрьма строгого режима в наши дни остается одним из главных символов сталинских репрессий. Именно здесь, в мрачных застенках НКВД закончили свои дни не только тысячи репрессированных, но и ее создатели.

Тяжелая слава Спецобъекта 110 пережила даже сам Советский Союз. Место не зря считали проклятым и те, кто ни в Бога ни в черта не верил: создал тюрьму Ежов, сюда же он и отправился после опалы.

Нравы в тюрьме царили такие, что видавшие поле боя генералы кричали на допросах как дети. Люди сходили от пыток с ума и после допросов, даже успешно пройденных, отправлялись прямиком в психиатрическую больницу. Для большинства это был последний путь.