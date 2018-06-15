Особенности «все включено» в разных странах

Как ни крути, «все включено» — удобный тип отдыха. Купил тур — можно лететь почти без денег. Накормят, напоят, до отеля довезут. Хотя система «все включено» в разных странах отличается — и бывает, что после турецкого разнообразия туристы недовольны скромным выбором all inclusive в Иордании.

Читайте и запоминайте, как работает «все включено» в разных странах. Теперь вы точно будете знать, к чему готовиться, и не разочаруетесь.

«Все включено» в Греции

Питание. Здоровое — много свежих овощей, зелени и фруктов, которые везут в гостиницы прямо с грядки. Нарезанные помидоры и огурцы не успевают превращаться в кислый салат — официанты вовремя подают свежие блюда. Кухня в основном греческая. Есть рыба и мясо. В отелях не всегда шведский стол — чаще всего это питание по меню с выбором из 3-4 основных блюд. Всегда есть чем поживиться веганам и вегетарианцам. Чем выше категория отеля, тем больше выбор блюд.

В самых дорогих греческих отелях (там, где цена начинается от 250 000 рублей за тур) с питанием all inclusive предлагают уникальную услугу. Она называется dining out: вы можете поужинать в любой местной таверне за пределами курорта бесплатно.

Анимация. Нет шумных тусовок и ежедневных развлечений у бассейна. Можете рассчитывать на живую музыку и шоу по выходным.

Дополнительные услуги. Лежаки и бассейны бесплатные, только если отель находится на первой линии с частным пляжем. Спа-процедуры, массажи, питание в ресторанах a-la carte редко входят в стоимость «все включено». Придется доплатить за дополнительные опции — к примеру, за детский горшок (он считается одноразовым). В Греции придется платить за все, что делается руками при вас.

Брать или не брать all inclusive? Не брать — лучше завтраки или полупансион, чтобы не привязываться к отелю. Но даже если вы планируете только пляжный отдых, то лучше питаться в местных тавернах: греческая местная кухня вкусная, ароматная и недорогая. За неделю отдыха можно перепробовать много разных блюд и ни разу не повториться.

«Все включено» в Турции

Питание. В 90% турецких отелей — бесплатный шведский стол с салатами, основными блюдами, десертами, закусками. Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства включены в стоимость, за известные бренды алкоголя придется доплатить. Горячие блюда — мясо, рыбу, колбаски гриль — выдают порционно, остальное можно брать на общем столе. Напитки выдает бармен.

В некоторых отелях есть система «ультра все включено»: это круглосуточный сервис, питание в любое время дня, напитки зарубежного производства. Чтобы соответствовать этому типу, в отелях должно быть несколько ресторанов (в том числе по меню, все бесплатные), большая территория, бассейны с подогревом.

Анимация. Развлечения у бассейна есть даже в самом простом отеле 3*. Это могут быть выступления танцовщиц, бармен-шоу, жонглирование факелами, конкурсы для детей и нетрезвых взрослых или обычная дискотека.

Дополнительные услуги. В отелях 4-5* могут быть аквапарки для детей — посещение включено в стоимость тура. Спа-процедуры обычно оплачиваются дополнительно. Лежаки и зонтики на пляжах чаще всего платные.

Брать или не брать all inclusive? Однозначно — да. Сытно, много, вкусно и экономично. Да, найти тур в Турцию без «все включено» — тот еще квест.

«Все включено» в Тунисе

Питание. Обычно 3-4-разовое, ресторан не открыт круглосуточно. В отелях могут быть бары, рестораны a-la carte, питание в которых не включено в стоимость. Разнообразие блюд не такое большое, как в Турции. Безалкогольные напитки бесплатны, а за алкоголь придется платить. В некоторых гостиницах Туниса практикуют пластиковые карты вместо браслетов: напитки и блюда отпускают по штрих-кодам, между порциями алкоголя должен быть перерыв 5-7 минут.

Анимация. Аквааэробика в бассейне, вечерние шоу, детский клуб — бесплатно. Занятия на пляже — гидроцикл, парашют, банан — платно.

Дополнительные услуги. Талассо-, бальнео-, спа-процедуры оплачиваются отдельно. В некоторых отелях можно бесплатно попариться в хаммаме. Лежаки и зонтики на пляже — бесплатные, а за полотенца могут брать плату.

Брать или не брать all inclusive? Брать. Питание за пределами отелей обычно дороже. Плюс разнообразие блюд на тунисском шведском столе почти не уступает турецкому.

«Все включено» на Кипре

Питание. Небольшой выбор блюд, часто напитки не включены в стоимость. Шведский стол — это много овощей и мяса (тефтельки, шашлычки, сувлаки и котлетки), но мало рыбы. Все рыбные блюда и морепродукты готовят из замороженного сырья. Есть и вездесущие снеки: картошка фри, бургеры, наггетсы. Выбор блюд ограничен, каждый день подают то же самое, меняя 1-2 блюда.

Анимация. Если заявлена анимация, то это может быть караоке, дискотеки, шоу-программа и конкурсы у бассейна, аквааэробика — все как в Турции.

Дополнительные услуги. Напитки и еда между приемами пищи, химчистка, прачечная оплачиваются отдельно. Лежаки и зонтики обычно платные, т.к. пляжи преимущественно муниципальные.

Брать или не брать all inclusive? Брать — если вы отдыхаете с детьми и не планируете путешествовать по острову. Брать «полупансион» — если не хотите привязываться к отелю.

Питание за пределами отелей дорогое, но попробовать местные блюда в тавернах вам все равно захочется. Так что завтрак-ужин — идеально.

«Все включено» в Болгарии

Питание. Несомненный плюс — all inclusive здесь доступный, блюда для нас привычные. Питаться в отеле дешевле в 2-3 раза, чем ежедневно ходить в кафе. В стандартном отеле 4* вам будут подавать сезонные овощи и фрукты, по 2-3 рыбных и мясных блюда, несколько видов супов, мороженое, выпечку, блинчики. Почти везде есть детское меню. Рестораны открыты не круглосуточно, а только на завтрак-обед-ужин. Алкоголь чаще всего платный, напитки вне ресторана тоже.

Анимация. Развлечения в отелях по-болгарски — это аквааэробика и зарядка у бассейна. В отелях категории 4-5* бывают развлекательные шоу по вечерам.

Дополнительные услуги. С браслетами all inclusive вас бесплатно пустят на частный пляж отеля (правда, их мало — в основном все пляжи муниципальные). Если гостиница попроще, то придется брать напрокат лежаки и зонтики за деньги. На собственном полотенце на песочке может быть некомфортно: пляж до самого моря заставляют лежаками, заставляя вас платить за аренду.

Брать или не брать all inclusive? Брать. Рестораны и кафе на Солнечном берегу и Золотых песках дорогие, «все включено» всегда окупается. Даже если вы не планируете сидеть в отеле, рекомендуем «полупансион» — все равно выйдет дешевле.

«Все включено» в Иордании

Питание. Красное море, отели 5*, «все включено» — звучит очень похоже на Египет. Но нет: эта страна совершенно другая, особенно в том, что касается питания и сервиса.

В отелях Акабы по системе «шведский стол» неплохой выбор блюд: йогурты, запеканки, омлеты, нарезка сыров, колбас и овощей, рис, картофель, макароны, несколько блюд из мяса и рыбы. Курица — самое популярное мясо. Самые вкусные десерты — фруктовое желе и местная халва. Фруктов мало.

Имейте в виду: в большинстве отелей напитки не входят в стоимость тура. Придется платить за соки, питьевую воду, алкоголь. Но можно набрать бесплатно воду в кулере в свою бутылочку.

Анимация. Практически не бывает шоу-программ, караоке, конкурсов. По вечерам в отелях 4* и 5* вас будут развлекать разве что живой музыкой.

Дополнительные услуги. На муниципальных пляжах Иордании купаться некомфортно — они все же для местных. Поэтому почти из всех отелей организуют трансфер на частные пляжи (Тала Бей). Там придется платить за зонтики и лежаки, если только вы не живете на первой линии у пляжа.

Брать или не брать all inclusive? Брать. Хотя бы потому, что туристическая инфраструктура пока не развита, покушать в местных кафешках за пределами отелей проблематично.

«Все включено» в Израиле

Питание. Как правило, all inclusive — это 3-разовое питание, напитки в баре входят в стоимость.

Выбор блюд обычно большой, но ничего особенного попробовать в отелях не предлагают — стандартные каши, макароны, картофель и несколько видов мяса (в основном курица и индейка).

Рыбы почти не бывает. Много молочных продуктов и йогуртов. Вкусных десертов в стандартном израильском отеле не найдете — разве что фрукты. Из напитков обычно предлагают ликеры, пиво, соки из пакетов. Туристы советуют брать с собой чай пакетированный — с этим бывают проблемы.

Анимация. В основном рассчитана для детей. Для взрослых могут быть дискотеки и музыка по вечерам.

Дополнительные услуги. Если у отеля есть частный пляж, то лежаки и зонтики на нем бесплатны. Если нет — придется платить. Но никто не мешает вам прилечь на своем полотенце прямо на песочке.

Брать или не брать all inclusive? Брать, только если путешествуете с детьми. Не брать, если без детей и планируете гулять — в Эйлате, Нетании, Тель-Авиве много недорогих кафе и уличных палаток с качественным фастфудом. Самостоятельное питание обойдется дешевле, чем в отеле. Вкуснее и разнообразнее.

«Все включено» в ОАЭ

Питание. All inclusive по-арабски — это сервис высокого уровня. Накрахмаленные скатерти, порционные блюда, напитки подают в красивых бокалах. Количество алкоголя обычно ограничено. Официанты вполне могут отказать от еще одной порции, если посчитают, что вам уже достаточно. Местные напитки включены в стоимость, импортные оплачиваются отдельно.

Рестораны открывают только на завтрак, обед и ужин — круглосуточной еды здесь не бывает. Если нужно перекусить в течение дня, то только за деньги. Выбор блюд большой, но за деликатесы (вроде лобстеров) придется платить отдельно.

Анимация. Практически не бывает.

Дополнительные услуги. Часто отели ОАЭ включают в all inclusive бесплатное пользование велосипедами, лодками, каноэ, сауной. За лежаки на пляжах придется платить, если отель не на первой линии.

Брать или не брать all inclusive? Брать во всех эмиратах, кроме Дубая — там вы можете более разнообразно и дешево поесть в уличных кафе.

«Все включено» в Испании

Питание. В курортных европейских городах отельный all inclusive похож на турецкий — шведский стол с большим выбором блюд. Много свежих овощей, рыбы, морепродуктов, мясных блюд.

Овощи нарезают отдельно, отдельно ставят соусы — чтобы вы сами смогли собрать себе салат.

Мороженое, выпечка, пирожные, желе — большое разнообразие десертов. Все напитки местного производства бесплатные, пока работает бар. Еду и напитки выносить из ресторана нельзя.

Обратите внимание: есть существенная разница между питание FB и ALL в Испании. При полном пансионе напитки подают бесплатно только на завтрак, а во время обеда и ужина придется платить. Проносить напитки в ресторан нельзя, а цену на них в отеле поднимают в 2-3 раза.

Анимация. Практически не бывает, разве что дискотеки и живая музыка.

Дополнительные услуги. Лежаки и зонтики бесплатны только на частных пляжах, на муниципальных придется платить.

Брать или не брать all inclusive? Брать на Майорке и Тенерифе — там питаться в местных кафешках выйдет дороже. На Каталонском побережье можно запросто обойтись завтраками или «полупансионом». Тут хватает доступных кафе, где подают умопомрачительные местные тапас, паэлью, свежие морепродукты и сангрию — их точно стоит попробовать!

«Все включено» на Кубе и Доминикане

Питание. Креветки, крабы, мидии, рыба всех видов, мясо-гриль, свежие салаты, которые готовят при вас, и тропические фрукты — все это all inclusive в Доминикане и на Кубе. Местный ром, несколько видов импортных напитков, алкогольные и безалкогольные коктейли включены в стоимость. В отелях 2-3* небольшой выбор мяса, но всегда есть морепродукты. Если уезжаете на экскурсию, можно попросить в отеле «сухой паек» с бутербродами. Чаще всего питание доступно круглосуточно.

Анимация. На Кубе — дискотеки, шоу-программы, спортивные занятия, бары на пляже. В Доминикане — живая музыка, по утрам зарядка. Чем выше звездность отеля — тем больше развлечений.

Дополнительные услуги. Обычно в стоимость проживания включено пользование снаряжением для водных развлечений — каноэ, лодками, катамаранами, удочками, масками для снорклинга. Лежаки и зонтики на частных пляжах бесплатные. Полотенца дают под залог.

Брать или не брать all inclusive? Однозначно брать! Питаться вне отеля выходит дороже, а качество блюд примерно одинаковое.

«Все включено» — удобная система, когда вы путешествуете с детьми. Меньше затрат, меньше риска, меньше капризов. Если же в поездке вы планируете ходить на экскурсии и проводить в отеле минимум времени — выбирайте полупансион.

В Азии, Индии, Индонезии лучше вообще обойтись без питания в отеле или взять только завтраки: дешево, вкусно и интересно питаться на улице, чтобы познакомиться с местной культурой.

А в некоторых странах, например на Сейшелах, вообще запрещен all inclusive на законодательном уровне. Так правительство хочет, чтобы туристы больше познавали страну и чаще выбирались из отелей.