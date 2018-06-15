Ещё
Грязные секреты японских тюрем
Далее:
Читайте также:
Ещё
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов

Грязные секреты японских тюрем 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Японская тюрьма страшит даже бывалых якудза. Здесь нет места грязи, бандитским разборкам и беспорядкам: полиция держит заключенных в ежовых рукавицах, удерживая власть любыми доступными средствами.
Заключенные должны каждую минуту жить по распорядку. Нет никаких вольностей: лежать, сидеть, ходить и спать люди обязаны по специальному строгому расписанию. Малейшая ошибка карается и очень сурово.
Заключенным строго запрещено говорить с охраной, если на то нет отдельного приказа. Зрительный контакт тоже строго запрещен. За злобную ухмылку осужденный рискует влететь на месяц-другой в карцер — поэтому местные ЗК напоминают не уличных злодеев, а послушное собрание монахов.
Большую часть времени заключенные проводят в камерах в одной, крайне позе: сидя, подогнув под себя колени. Встать можно только с разрешения охранников.
Но хуже всего в японской тюрьме будет иностранцу. Разговаривать на своем языке охрана такому человеку просто не даст — наверное, японский в таких условиях учится с невероятной скоростью. Серьезное правонарушение, торговля запрещенными препаратами, к примеру, карается многолетними сроками и никакой консул иностранца не спасет.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем на самом деле пахли русские женщины4
Раскрыта правда про пояс верности
Астронавты, побывавшие на Луне, раскрыли правду215
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
Нерешенные загадки Второй мировой1
Видео
07:06
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
Безумный мир
05:53
Самая страшная тюрьма Сталина
Места
02:28
Рыба с головой птицы попалась на крючок в Китае
Безумный мир
01:40
Странное существо напугало охотника из Канады
Безумный мир
11:08
Уникальные технологии, которые скрывают
Безумный мир
05:16
Нерешенные загадки Второй мировой
Истории
04:45
Они были на волоске от смерти, но чудом спаслись
Люди Безумный мир
11:17
Что странного нашли в Антарктиде
Места
11:05
Тайные места, куда вы никогда не попадете
Места
01:56
Призрак женщины привел в ужас молодую мать
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение