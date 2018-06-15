Грязные секреты японских тюрем

Японская тюрьма страшит даже бывалых якудза. Здесь нет места грязи, бандитским разборкам и беспорядкам: полиция держит заключенных в ежовых рукавицах, удерживая власть любыми доступными средствами.

Заключенные должны каждую минуту жить по распорядку. Нет никаких вольностей: лежать, сидеть, ходить и спать люди обязаны по специальному строгому расписанию. Малейшая ошибка карается и очень сурово.

Заключенным строго запрещено говорить с охраной, если на то нет отдельного приказа. Зрительный контакт тоже строго запрещен. За злобную ухмылку осужденный рискует влететь на месяц-другой в карцер — поэтому местные ЗК напоминают не уличных злодеев, а послушное собрание монахов.

Большую часть времени заключенные проводят в камерах в одной, крайне позе: сидя, подогнув под себя колени. Встать можно только с разрешения охранников.

Но хуже всего в японской тюрьме будет иностранцу. Разговаривать на своем языке охрана такому человеку просто не даст — наверное, японский в таких условиях учится с невероятной скоростью. Серьезное правонарушение, торговля запрещенными препаратами, к примеру, карается многолетними сроками и никакой консул иностранца не спасет.