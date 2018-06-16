Ещё
Как попасть на «Титаник»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На затонувший «Титаник» организуют экскурсии 

Рамблер 6 часов назад
Фото: wikipedia.org
В 2019 году к затонувшему трансатлантическому пароходу "Титаник" будут организованы экспедиции. Поучаствовать в этих экскурсиях туристов приглашают сразу два туроператора — Blue Marble Private и The Bluefish.
Компания Blue Marble Private обещала отправить туристов уже в 2018, но из-за технических неполадок и неподходящих погодных условий погружения пришлось отложить до следующего года. Путешествие вместе с погружением продлятся 11 дней, а туристы будут наравне с учеными: заниматься навигацией, управлять системой звуковой локации и вести протокол. Несмотря на то, что тур стоит дорого — больше 105 тысяч долларов, у него уже есть первый покупатель.
Путешествие к "Титанику" с компанией The Bluefish обойдется туристам дешевле — около 60 тысяч долларов. Оно будет длиться 13 дней, 6 из которых отведены на погружения к обломкам корабля в специальных батискафах.
Океанологи утверждают, что погружения к "Титанику" будут возможны еще около 20 лет: металлический корпус затонувшего парохода разъедают бактерии, возможно, вскоре от него ничего не останется.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые жестокие законы Советского Союза39
Вещи в вашем доме, которые могут за вами следить4
Раскрыта правда про пояс верности1
Тест: что вы знаете о псевдонимах великих людей?3
Грязные секреты японских тюрем15
Видео
01:23
Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены
Вещи
07:06
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
Безумный мир
05:53
Самая страшная тюрьма Сталина
Места
02:28
Рыба с головой птицы попалась на крючок в Китае
Безумный мир
01:40
Странное существо напугало охотника из Канады
Безумный мир
11:08
Уникальные технологии, которые скрывают
Безумный мир
05:16
Нерешенные загадки Второй мировой
Истории
04:45
Они были на волоске от смерти, но чудом спаслись
Люди Безумный мир
11:17
Что странного нашли в Антарктиде
Места
11:05
Тайные места, куда вы никогда не попадете
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение