На затонувший «Титаник» организуют экскурсии

В 2019 году к затонувшему трансатлантическому пароходу "Титаник" будут организованы экспедиции. Поучаствовать в этих экскурсиях туристов приглашают сразу два туроператора — Blue Marble Private и The Bluefish.

Компания Blue Marble Private обещала отправить туристов уже в 2018, но из-за технических неполадок и неподходящих погодных условий погружения пришлось отложить до следующего года. Путешествие вместе с погружением продлятся 11 дней, а туристы будут наравне с учеными: заниматься навигацией, управлять системой звуковой локации и вести протокол. Несмотря на то, что тур стоит дорого — больше 105 тысяч долларов, у него уже есть первый покупатель.

Путешествие к "Титанику" с компанией The Bluefish обойдется туристам дешевле — около 60 тысяч долларов. Оно будет длиться 13 дней, 6 из которых отведены на погружения к обломкам корабля в специальных батискафах.

Океанологи утверждают, что погружения к "Титанику" будут возможны еще около 20 лет: металлический корпус затонувшего парохода разъедают бактерии, возможно, вскоре от него ничего не останется.