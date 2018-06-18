Соловки: самые главные факты

Вы точно слышали их название и держали их изображение в руках. Речь о Соловках, островах с яркой историей и уникальной природой. Они кажутся нам близкими и знакомыми, но мы даже не можем точно сказать, откуда взялось само слово «Соловки».

География

1. Соловки — довольно молодые острова. Они появились после того, как 12 тысяч лет назад отступило оледенение. Ледники ушли, а принесенные ими камни, песок и почва остались.

2. На Соловках нет рек и почти нет родников. Вся пресная вода содержится в многочисленных реликтовых озерах. Их более 600 на территории архипелага.

3. Примерно 1/8 территории Соловков занимает самое настоящее болото.

4. Соловецкие острова — самый крупный архипелаг Белого моря. Его площадь — 347 км², это больше, чем территория Мальдивских островов.

5. Из 50 каменных лабиринтов, найденных на территории России, 35 находятся на территории Соловецких островов. Их возраст — более 2000 лет. Академик Н. Н. Виноградов предположил, что лабиринты или, как их называют местные, «вавилоны» связаны с культом умерших. Запертая в центре лабиринта душа уже не может выйти наружу.

6. Каменные лабиринты на Большом Соловецком острове, неподалеку от монастыря, выложили уже в XX веке для туристов. Самые древние и хорошо сохранившиеся лабиринты находятся на Заяцком острове.

Биология

1. Соловецкие чайки — символ островов. Эти птицы обитают на территории всего архипелага и считаются в соловецкой обители вестниками весны.

2. На Соловецких островах обитает более 30 видов комаров. Они довольно общительны и любят туристов, особенно тех, кто пренебрегает одеждой с длинным рукавом и репеллентами.

3. На Соловках есть плантации ламинарии. Местные жители употребляют эти водоросли в пищу, а так же сушат их, делают косметику и лечебные сборы на продажу.

4. Известны Соловки своими «танцующими» березами. Если посмотреть на такое дерево на закате, то может показаться, что это силуэты танцующих людей. На самом деле тонкие северные березы, выросшие на постоянном ветру, приобретают настолько причудливые формы.

5. Несмотря на небольшую территорию, животный мир Соловков разнообразен. Здесь обитает огромное количество птиц (больше 200 видов), а из животных можно встретить лис, белок, зайцев и даже северных оленей.

История и Монастырь

1. Первые следы человека на Соловках датируются III тысячелетием до н.э.

2. Первые монахи поселились на Соловках в 1429 году. Это были преподобные Герман и Савватий, они воздвигли крест и келью примерно за 13 км от будущего монастыря. Постепенно, после смерти Савватия, на остров начали прибывать другие монахи

3. Соловецкий монастырь был основан в 1436 году. Это был один из самых богатых и сильных монастырей, к XVII веку в монастыре было порядка 350 монахов, 600—700 послушников и крестьян.

4. Стены монастыря сложены из огромных валунов, некоторые из них — больше двух метров в поперечнике. Толщина монастырских стен при этом может достигать 6 метров.

5. До сих пор не ясно, кто на самом деле построил Соловецкий кремль. Вес некоторых камней, из которых сложены стены, достигает 8 тонн, а покрывающий валуны лишайник датируется 2-3 тысячами лет. Существует версия, высказанная В. А. Лекомцевым, что крепость существовала на острове задолго до прихода монахов, которые лишь достроили и усилили вековые постройки.

6. В XVI веке монахи вырыли множество каналов, связав Соловецкие озера в единую систему. Большой и малый круги озерно-канальной системы сохранились до наших дней и используются для лодочных прогулок. Чтобы совершить путешествие по большому кругу необходимо минимум 10 часов.

7. Под Соловецким монастырем есть система подземных ходов протяженностью 1,5 километра. Она использовалась для обеспечения монастыря водой, но при желании ее можно было использовать как черный ход за стены крепости.

8. Соловецкий монастырь осаждали несколько раз. Самая долгая осада началась в 1669 году и длилась целых 8 лет. Она была вызвана отказом монахов проводить богослужения по новому образцу, введенному патриархом Никоном. В историю эта осада вошла как Соловецкое сидение.

9. Соловецкое сидение могло продлиться и дольше — монастырь был хорошо защищен и обладал большими запасами продовольствия. Но в 1676 году один из перебежчиков помог стрелецкому войску проникнуть на территорию монастыря и открыть ворота. Из 500 защитников в живых осталось лишь 14.

10. На Большом Соловецком острове есть сухой док, построенный еще в 1801году. Он был одним из первых в России.

11. На территории Соловецких островов есть ботанический сад. Он был основан в 1822 году. Для обеспечения растений водой под землей были проложены трубы из обожжённой глины.

12. В XIX — начале XX века в Соловецком ботаническом саду росли дыни, арбузы и персики. Эти южные растения выращивали в парниках, тепло с которых поступало по трубам с воскобительного завода.

13. В 1854 году, в рамках Крымской войны, английский флот вышел в Белое море и направился к Соловкам. Получив от монахов отказ сдать крепость, фрегаты «Бриск» и «Миранда» обстреляли монастырь из пушек. 120 новых английских пушек 9 часов обстреливали монастырь. Шквальный огонь пробил одну из икон, убил чайку и распугал местных жителей. Сам монастырь остался цел.

14. У Соловецкого монастыря была собственная гидроэлектростанция. Она была установлена на канале между Святым озером и Сухим доком в 1911 году и долгое время обеспечивала остров электрическом, пока не была разрушена во времена Брежневского правления.

15. До революции Соловецкий монастырь приобрел несколько теплоходов для доставки паломников на остров. Корабли звались «Вера» (начал выходить в рейс с 1862 года) и «Надежда» (спущен на воду в 1863 году) и могли перевозить до 500 пассажиров за рейс. Позже монастырь приобрел еще два судна: пароход «Соловецкий» и « Михаил Архангел ».

16. Дороги на Соловках мостили еще монахи в XVI веке. С тех пор кладку обновляли всего пару раз, последний — во времена ГУЛАГа. Для сравнения, асфальтированная дорога в поселке рядом с монастырем продержалась 2 года.

17. Большой Соловецкий остров и остров Большая Муксалма соединяет дамба. Она была заложена в 1827 году, протяженность дамбы составляет 1200 метров. Вторая дамба была всего 300 метров длиной и соединяла острова Большая и Малая Муксалма. К сожалению, со временем строение разрушилось и ушло под воду.

Соловки как тюрьма

1. Соловки также известны как место ссылки неугодных власти заключенных. Впервые на Соловки сослали в 1553 году. Игумен Артемий выступил против церковной знати и был отправлен на острова в «одиночную» келью.

2. В XVI — XIX веках на территории Соловецкого монастыря находилась еще и тюрьма. Ее считали особо надежной из-за ее местоположения. На Соловки ссылали, в основном, политических заключенных.

3. В 1923 году на Соловки начинают ссылать систематически. 2 ноября учреждается СЛОН — Соловецкий Лагерь Особого Назначения.

5. На Соловках существовала железная дорога. Ее построили в 1923 году для быстрого доступа к Филимоновским торфоразработкам. Не смотря на закрытие узкоколейки в 1932 году, ее отдельные участки сохранились до нашего времени.

Паломничество и Соловки

1. Ежегодно Соловки посещает более 20000 туристов. Из них большую часть составляют паломники.

2. В Соловецком монастыре хранятся православные реликвии, которым ежегодно приезжают поклониться тысячи паломников. Среди них: белокаменный крест Савватия Соловецкого, Боголюбская икона Пресвятой Богородицы, с предстоящими святыми Зосимой и Савватием и братией монастыря, фелонь преподобного Зосимы, часть деревянной раки преподобного Савватия и многие другие реликвии.

3. В дореволюционные времена на Соловках монахи жили не только в монастыре. По всему острову было раскидано множество скитов, где селились отшельники. Таких монахов называли «пустынниками Соловецкими», среди них были старец Ефрем Черный, Алексий Калужанин, Тихон Москвитин, Иосиф I, Иосиф II младой, Феодул Рязанец, Трифон, Севастиан, инок Порфирий. Сегодня этих отшельников почитают как соловецких святых.

4. Паломников влекут на Соловки не только стены древнего монастыря и иконы, но и многочисленные легенды о чудесах соловецких святых. Например, известен случай, когда преподобный Иринарх, почивший игумен монастыря, явился мирянам, чтобы уберечь их от смерти во льдах.

5. 21 августа на Соловках празднуется перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев. Их гробница пострадала во время сильного пожара в 1694 году, но тела святых не пострадали. В том же году Соловки посетил Петр I, который сделал щедрый вклад в восстановление гробницы святых.

Для туристов

1. Происхождение названия «Соловки» до сих пор вызывает ожесточенные споры. В работах по топонимике Белого моря указывается происхождение названия «Соловки» от финского слова «suol» — «остров». Английские путешественники XVI в. Т. Соутем и Дж. Спарк называют Соловецкий остров «Абдоном». Историки считают, что это или искажение слова «аидони» — соловей, или «абдон» — удаленный, скрытый. Существует еще одна версия, по которой Соловецские острова зовутся так, потому что здесь вместе ловили рыбу, со-ловили.

3. По Соловкам можно прокатиться на машине. Но небыстро — булыжная мостовая в поселке и отсутствие нормальной дороги за его пределами способна разбить подвеску почти любого автомобиля. Поэтому наиболее популярным транспортом на Соловках являются внедорожники, велосипеды и вездеходы, от заводских до самодельных.

4. На Соловках есть Морской музей, в доке которого с 2003 года велись работы по реконструкции знаменитой государевой яхты «Святой Петр». Летом 2015 года яхта была спущена на воду.

5. Попасть на Соловки можно двумя способами: по морю и по воздуху. На территории Большого Соловецкого острова есть аэропорт, в неделю он принимает по три рейса из Архангельска. Морское сообщение с островами регулярное, есть даже рейсы из Москвы.

6. Из тридцати маяков, расположенных в Онежском заливе, функционируют только четыре. Один из них — соловецкий, расположенный на Секирной горе. Это не просто маяк, а маяк-колокольня, построенный на вершине Вознесенской церкви. Храм возвели в 1862 году.

7. Соловки изображены на 500-рублевой купюре. Первоначально, до 2010 года, на банкнотах изображался монастырь со стороны Святого озера и небольшое судно, которое шло по нему. В 2011 году купюру изменили, убрали корабль и немного сдвинули ракурс, взяв за основу современный вид монастыря.

8. У мыса Белужьего можно наблюдать игры, как ни странно, белух. Около Соловков обитает самый мелкий (всего 3 метра длиной) вид белухи — беломорский. В летний сезон животные подходят довольно близко к берегу, где их можно рассмотреть и сфотографировать без особого труда. Другое дело, добраться до мыса непросто — дорога очень болотистая, ее часть проходит по топкому пляжу, который затапливает в прилив. Но предприимчивые местные жители могут довезти вас до места на своем вездеходе, не бесплатно, конечно, зато скрасив дорогу рассказом о повадках белух.