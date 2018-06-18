Что есть только в Северной Корее

Северная Корея — страна закрытая, иностранцев туда пускают неохотно. Но в КНДР есть поистине уникальные вещи и явления, о которых небезынтересно узнать.

1. Северокорейское космическое агентство nada. И название организации, и её логотип весьма походят на название и лого американской NASA . Кстати, в 2014 году телеканалы страны сообщали, что космонавт КНДР успешно долетел до поверхности Солнца и вернуться обратно.

2. Единороги. Во всём мире единороги относятся к животным сказочным, но вот учёные Северной Кореи доказали, что единороги действительно существовали. Археологи обнаружили древнее логово прямо в Пхеньяне.

3. Лекарство от всех болезней. Учёные других государств трудятся над созданием препаратов от различных недугов, а вот северокорейские специалисты, оказывается, уже создали лекарство, излечивающее от СПИДа, лихорадки Эбола, рака. В составе чудо-средства красный женьшень, золото и платина.

4. КНДР — очень счастливая страна. Этот факт доказали ученые страны. Впрочем, по мнению северокорейских исследователей, совершенного счастья жители страны пока не достигли, ведь, по их мнению, самые счастливые люди живут в Китае.