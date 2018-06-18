В Калифорнии продается кровавый город-призрак

Серро Гордо — заброшенный шахтерский город в Калифорнии. Сегодня он по-прежнему выглядит, как во времена Дикого Запада. Примечательно, что этот город можно купить — за 1 млн долларов.

В результате покупки владелец станет обладателем 150 гектаров земли, на которой находятся 22 исторических здания — часть из них сейчас восстанавливается.

Городом-призраком Серро Гордо считается потому, что уже долгие годы в нем никто не живет. Люди бежали отсюда, чтобы спастись от кровавого проклятья, которое, как им казалось, царило над городом. В XIX веке здесь еженедельно происходило минимум одно убийство, пока в 1880-х годах город и вовсе не решил полыхнуть, уничтожая всех, кто в нем находился, после чего был оставлен и забыт на несколько десятилетий.

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Серро Гордо был основан в 1865 году — здесь нашли крупные месторождения серебра и свинца. Собственно, даже его название переводится как «Жирный холм» — так его окрестили мексиканские шахтеры. Серро Гордо даже стимулировал в свое время экономический рост в Лос-Анджелесе. На карту он был нанесен в 1868 году и получил прозвище «Серебряной нити».

В 1905 году здесь возобновилась добыча полезных ископаемых, но что-то все время шло не так, и Серро Гордо снова был заброшен. Долгие годы сюда никто не хотел возвращаться. Войти в заброшенный населенный пункт решались лишь любители риска, и ушлые турфирмы организовали сюда туры за 10 долларов для желающих пощекотать нервы и проверить, смогут ли они вернуться живьем из кровавого города-призрака.

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Впрочем, туры закончатся, как только недвижимость будет продана.