Греция и другие страны, где всегда рады русским

Русскому туристу рады во многих странах, но есть места, где русских особенно любят. От Сербии , где русских зовут братьями, до Индии , куда ежегодно уезжают тысячи россиян.

Сербия

Взаимоотношения России и Сербии имеют давнюю историю, в течении которой они не раз проходили проверку на прочность. Хотя порой было не все так гладко. Однако в периоды крупных потрясений — экспансия Османской империи, Первая и Вторая мировые войны, Югославский кризис 1990-х годов — Россия всегда приходила на помощь маленькой балканской стране или, по крайней мере, выражала ей всестороннюю поддержку.

Опросы общественного мнения, проведенные в Сербии в 2010 году показали, что сербы значительно лучше относятся к русским, чем к своим европейским соседям, и это несмотря на то, что среди сербской элиты имеет место и определенный негативизм, связанный большей частью с завышенными ожиданиями поддержки со стороны России.

Сейчас в Сербии проживает около 2,5 тыс. русских, в некоторых сербских университетах есть кафедра русского языка.

С 2009 года между Россией и Сербией действует безвизовый режим, в балканскую страну ежегодно приезжает несколько десятков тысяч россиян. Однако лучше всего отношения сербов к русским характеризует плакат в центре города Нови Сад, на котором по-русски написано: «Спасибо Россия!».

Греция

Связь Греции и России всегда была тесной, так как она опиралась на схожие духовные и культурные ценности. О желании сохранять традиции свидетельствуют многочисленные визиты российских руководящих лиц в Грецию.

В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в мероприятиях, посвященных 185-летней годовщине со дня провозглашения независимости Греции, после ее освобождения от оттоманского ига. Это памятное событие, в котором свою роль сыграла и Россия.

Русских в Греции любят и всегда им рады. Греция в последнее время является одним из приоритетных направлений отдыха для российских туристов, чему во многом поспособствовало упрощение визового режима между двумя странами.

Статистика показывает, что за последние три года поток российских туристов в Элладу вырос больше, чем в три раза.

В 2013 году количество отдыхающих из России составило 1 млн 352 тыс. человек. Российский турист в среднем тратит в Греции около 1 тыс. евро, тогда как туристы других стран как правило оставляют здесь не более 700 евро.

Греческий посол в РФ Данаи-Магдалини Куманаку на вопрос о стереотипах, касающихся русских ответила, что «в Греции существует положительный настрой по отношению к России». Своеобразным мостиком во взаимоотношениях между греками и русскими выступают репатрианты из СССР, которые хорошо интегрированы в греческое общество.

Индия

После распада СССР Россия унаследовала тесные дружественные и партнерские отношения с Индией. Многие россияне охотно переезжают в эту азиатскую страну, где им очень комфортно живется.

Теплое отношение индийцев к русским во многом связано с той всесторонней помощью, которую оказывал Индии Советский Союз. Российский предприниматель Анна Тихая-Тищенко отмечает, что «русским в Индии быть на удивление приятно», еще и в силу сходства менталитета двух народов.

Куба

На Кубе еще не забыли ту огромную финансово-экономическую, военную и политическую поддержку, которую ей оказывал Советский Союз. Даже когда Россия с начала 1990-х годов перестала оказывать острову Свободы помощь и встала на путь нормализации отношений с США , кубинцы в сущности не изменили своего отношения к русским.

Отметим, что совсем недавно, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране кубинские власти решили выделить деньги на строительство в Гаване православного храма. Кубинцы по-прежнему бережно ухаживают за Мемориалом, посвященным советским воинам-интернационалистам.

Российские туристы всегда желанные гости на кубинских курортах.

Нельзя сказать что их там любят больше других, но всегда относятся радушно. Особенно теплые отношения, по словам отдыхающих из России, в кубинской провинции, которая не так испорчена деньгами.

Никарагуа

Во времена СССР Никарагуа являлся вторым по значимости после Кубы стратегическим партнером нашего государства среди стран Латинской Америки. Большие финансовые вливания в экономику Никарагуа оказали существенную поддержку развивающемуся государству. Также Россия простила практические всю задолженность латиноамериканской стране — общий объем амнистированных средств составил почти $6 млрд

Никарагуанцы никогда не забывают о безвозмездной помощи, которую оказывала и продолжает оказывать наша страна.

Южной Осетии. На это руководство страны в лице президента Даниэля Ортеги отвечает России безоговорочной поддержкой на международной политической арене. Так, Никарагуа стала первой после России страной, признавшей независимость Абхазии

Подтверждение прочных традиций дружбы двух стран можно увидеть на улицах Манагуа . «Россия — Никарагуа» — такая надпись украшает автобусы, курсирующие по столице.

Венесуэла

Российско-венесуэльские отношения получили хороший стимул для своего развития еще в 1857 году, когда Российская империя признала независимость Республики Венесуэла. В 2008 году после визита в Венесуэлу президента Дмитрия Медведева произошел новый скачок в отношениях двух стран, после чего последовало Соглашение об отказе от визовых формальностей между Москвой и Каракасом.

В Венесуэле немного русских. В основном это туристы. Нередко, как отмечают российские гости, если собеседник понравится венесуэльцу — он покажет дорогу, даст нужную информацию, возможно и накормит.

Лучшей благодарностью для гостеприимного хозяина станет небольшой сувенир в виде майки или кепки с надписью «Россия».

Президент компании Caribbean Dream Group Михаил Кранчев, проживающий на острове Маргарита, подтверждает хорошее отношение венесуэльцев к русским. Кранчев отмечает, что еще в бытность президентства Уго Чавеса венесуэльцы любили повторять, что «наши президенты — друзья».

Сирия

У России давние и прочные отношения с Сирией. Практически с момента основания Сирийской Арабской Республики Советский Союз оказывал ей дипломатическую и военную поддержку в противостоянии с Израилем

В 1971 году в средиземноморском порту Тартус была основана материально-техническая часть ВМФ СССР. В Сирию поставлялись советское огнестрельное оружие, автомобили, танки, самолеты, ракеты.

Таким образом, Сирия стала наиболее лояльным Советскому Союзу государством на Ближнем востоке.

Сирия не имела возможности расплачиваться с Советским Союзом за поставляемое оружие, поэтому к 1992 году её долг перед Россией превысил 13,4 млрд долларов.

Часть сирийского долга — $9,8 млрд из $13,4 млрд была списана в 2005 году. В счет погашения оставшейся суммы между Москвой и Дамаском был подписан ряд соглашений в сфере строительства, нефти и газа. Сирия также обязалась закупать российское вооружение и провести модернизацию поставленной в советские времена бронетехники.

Турция

В Турции любят русских туристов. Возможно, это историческая память. Несмотря на то, что Россия часто воевала с Османской империей, после революции отношения Советской России и Турецкой республики изменились. СССР очень сильно помог Турции в становлении. Поставлял продукты, оружие.

Советское правительство помогло Анкаре в строительстве двух пороховых фабрик, поставив для них оборудование и сырье.

Фрунзе выделил властям Трабзона 100 тыс. рублей для организации детского приюта, а Аралов передал турецкой армии 20 тыс. лир на приобретение походных типографий и киноустановок.

Лозаннская международная конференция по Турции, проходившая с ноября 1922 по июль 1923 года, привела к провозглашению Турции независимым государством, президентом которого стал Мустафа Ататюрк. Все иностранные войска были выведены с территории страны.

В ходе конференции Антанта оставила за собой проливы Турции. При подписании в 1936 году «Конвенции Монтрё», где СССР был уже полноправным участником, а Турция — весьма сильным государством, суверенитет над проливами турки вернули.