Страны, которые исчезли навсегда

Наш мир постоянно меняется. На картах появляются новые страны, другие государства исчезают бесследно. Знаете ли вы, что ещё век назад эти страны существовали?

1. Тибет. Это государство всегда было регионом неспокойным, как независимое оно существовало с 1912 по 1951 год. После Тибет стал частью Китая, но движение за освобождение Тибета не затихает.

2. Абиссиния. Так называли одно время Эфиопию, которая была одной из немногих африканских стран, не ставших колониями.

3. Цейлон. Такое название островная страна получила от европейцев, которые колонизировали остров несколько лет назад. С 1972 года страна официально называется Шри-Ланка, а в 2011 году слово «Цейлон» в стране перестали употреблять, чтобы не было напоминаний о колониализме.

4. Персия. Это древнее царство на Ближнем Востоке сохраняло название до 1935 года. Сейчас это Иран.

5. Сиам. Государство никогда не становилось колонией, оно всегда было абсолютной монархией. С 1939 года страна называется Таиланд и является конституционной монархией.

6. Пруссия. Страна существовала до 1947 года. В двадцатом веке она стала частью Германии, но после Второй мировой исчезла с карты мира.