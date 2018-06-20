Ещё
Страны, которые исчезли навсегда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страны, которые исчезли навсегда 

Рамблер 7 часов назад
Наш мир постоянно меняется. На картах появляются новые страны, другие государства исчезают бесследно. Знаете ли вы, что ещё век назад эти страны существовали?
1. Тибет. Это государство всегда было регионом неспокойным, как независимое оно существовало с 1912 по 1951 год. После Тибет стал частью Китая, но движение за освобождение Тибета не затихает.
2. Абиссиния. Так называли одно время Эфиопию, которая была одной из немногих африканских стран, не ставших колониями.
3. Цейлон. Такое название островная страна получила от европейцев, которые колонизировали остров несколько лет назад. С 1972 года страна официально называется Шри-Ланка, а в 2011 году слово «Цейлон» в стране перестали употреблять, чтобы не было напоминаний о колониализме.
4. Персия. Это древнее царство на Ближнем Востоке сохраняло название до 1935 года. Сейчас это Иран.
5. Сиам. Государство никогда не становилось колонией, оно всегда было абсолютной монархией. С 1939 года страна называется Таиланд и является конституционной монархией.
6. Пруссия. Страна существовала до 1947 года. В двадцатом веке она стала частью Германии, но после Второй мировой исчезла с карты мира.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вечеринки и алкоголь: секрет 105-летней женщины6
Пляжные фото сзади разрывают соцсети50
Ученые создали идеальную женщину и показали ее миру7
Малоизвестные факты о Великой Отечественной войне52
Милые зверьки, поражающие своей жестокостью1
Видео
13:08
10 заброшенных мегапроектов СССР
Истории
01:23
Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены
Вещи
03:44
Жуткие изобретения прошлого
Вещи
12:14
Как продали Аляску на самом деле
Истории
04:33
Люди, которые засмеялись не в то время
Люди
04:19
Какие эксперименты чуть не привели к концу света
Истории
04:39
Страны, которые исчезли навсегда
Места
14:25
Как курили в Советском Союзе
Истории
01:45
Спецслужбы узнали о хулиганском детстве Ким Чен Ына
Люди
07:06
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение