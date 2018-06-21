Чудо из цемента

Если вы думаете, что Стоунхендж находится в Англии, а Эйфелева башня — во Франции, то вы правы лишь отчасти. Потому что эти всемирно известные памятники архитектуры находятся не только в Англии и Франции. «Лента.ру» разобралась, кто, где и зачем создает реплики прославленных достопримечательностей.

Казалось бы, Эйфелева башня — один из символов Парижа и Франции, ежегодно привлекающий в город сотни тысяч туристов, в том числе из дальних стран. Они вынуждены получать шенгенскую визу, выдерживать длительный перелет, страдать от джетлага, питаться непривычной пищей и изъяснятся на чужом языке с помощью разговорника. В конце концов, поездка в Париж из Чикаго, Екатеринбурга или Харбина немало стоит.

Только представьте, как было бы здорово, если бы на каждом ключевом рынке располагалась своя Эйфелева башня. Никаких дальних перелетов, иностранных языков, получения виз и смены часовых поясов! Бред? Похоже, что уже нет. Сегодня в мире насчитывается как минимум 30 копий Эйфелевой башни, значительная часть которых находится в Китае. Самая большая — в Лас-Вегасе: ее высота составляет половину оригинальной.

Европейцам идея копирования чужих достопримечательностей кажется странной, ведь за фейком нет никакой истории, да и о стопроцентной оригинальности речи не идет. А вот непритязательные туристы из США и КНР рады и такому. В штате Виргиния вот уже много лет существует копия Стоунхенджа, своя версия монумента недавно появилась и в китайской провинции Аньхой. Поднебесная вообще является лидером по копированию чужого культурного наследия. В Китае есть реплики пирамиды Хеопса, Большого сфинкса, замка Мезон-Лаффит, Версальского дворца, Триумфальной арки и Тауэрского моста.

Китайцы не останавливаются на копировании отдельных памятников архитектуры, они работают по площадям. В Лояне строится копия австрийского Халльштатта, а между Пекином и портовым Тяньцзинем расположена Florentia Village — люксовый ретейл-парк, в котором причудливо сплетены главные визитные карточки Флоренции и Венеции. И пусть все эти фейковые достопримечательности не блещут качеством исполнения и точностью копирования, их появление вызывает весьма эмоциональную реакцию у обладателей оригинала.

Так, Египет несколько лет боролся с китайской копией Большого сфинкса в натуральную величину и, казалось, победил: памятник был запрещен. Но спустя два года вновь возник во всем своем великолепии в тематическом парке города Шицзячжуаня.

Власти африканской страны заявили, что китайский сфинкс наносит урон культурному наследию Египта и нарушает права интеллектуальной собственности. Египтяне обратились в ЮНЕСКО с требованием уничтожить сфинкса в Шицзячжуане. Добиться успеха им будет непросто, ведь о прямом копировании речи не идет: китайцы сделали сфинксу яркий макияж и раскрасили головной убор. С китайским Большим сфинксом соседствует не пирамида Хеопса (ее китайская версия расположена в южном городе Чаньша на другом конце страны), а статуя Железного человека. Ну, чтобы не мелочиться.

Фейковые достопримечательности в Китае чаще всего устанавливают в парках развлечений или в районах жилой застройки — таким образом девелоперы привлекают внимание к построенным ими новым районам. Удивительная для нас страсть китайцев к низкокачественному копированию достопримечательностей легко объяснима: они гораздо терпимее к фейку. На рынке Поднебесной продается несколько смартфонов на операционной системе Android, которые в той или иной степени копируют внешность и интерфейс iPhone. Достаточно популярны автомобили компаний Zotye и Landwind, которые практически неотличимы от Porsche, Audi и Land Rover.

Если китаец готов звонить по фейковому iPhone и водить «почти настоящий» Macan, то и на не слишком аккуратно скопированного сфинкса смотрит с радостью. Все это позволяет маркетологам говорить о потенциале появления в Китае туризма реплик — или фейкового туризма, когда главной целью путешествия будут не настоящие достопримечательности, а их копии. Еще одним драйвером роста количества реплик является желание китайских миллиардеров потешить свое самолюбие. Они строят фейковые дворцы и замки, соревнуясь в тщеславии, а простые китайцы только рады посмотреть на владения лучших людей страны.

Казалось бы, что нам до тенденций внутрикитайского туристического рынка, но китайцы играют все большую роль в мировом туристическом потоке. Согласно прогнозу Всемирной туристской организации, к 2030 году их доля достигнет четверти. Крупнейшим туристическим рынкам мира так или иначе придется приспосабливаться, ведь поток китайских путешественников будет прирастать за счет жителей провинции — именно той провинции, которая так любит фейковые достопримечательности. Ждем появления римского Колизея в Париже и Эйфелевой башни в Риме?

В действительности фейковые достопримечательности строились на Западе задолго до того, как их полюбили китайцы. В 1897 году в Нэшвилле был открыт Парфенон — точная полноразмерная копия афинского храма. Американский Парфенон был возведен для международной выставки, которая была приурочена к столетию вхождения Теннесси в состав США. Первоначально храм был выстроен из дерева, но в 1920-е его перестроили в бетоне. В 1991 году внутри Парфенона появилась статуя богини Афины, древний оригинал которой не дошел до наших дней и известен лишь по копиям.

В Лас-Вегасе есть, кажется, все, включая копию Эйфелевой башни в масштабе 1:2. Несмотря на меньшие, чем у оригинала, размеры американская башня щеголяет лифтом, смотровой площадкой и рестораном. Башня является частью комплекса отеля и казино Paris.

Секрет появления столь необычного памятника — в том, что Нэшвилл в США нередко называют «южные Афины». Как и китайские фейковые достопримечательности, американский Парфенон представляет собой несколько улучшенную версию храма богини мудрости, ведь оригинальный афинский храм был серьезно разрушен в 1687 году. Тогда во время осады Акрополя венецианцами Парфенон был обстрелян из пушек, из-за чего сдетонировал порох, который турки хранили в храме. Американский же храм воссоздает первоначальное состояние здания.

Фоамхендж — полноразмерная и точная копия Стоунхенджа. Реплика расположена в штате Виргиния и выполнена из экструдированного пенополистирола. Открытие состоялось в 2004 году, а в 2017 году комплекс перевезли из одного виргинского городка в другой.

Так что сейчас единственная возможность увидеть Парфенон во всем великолепии — посетить Нэшвилл. И пусть американский храм известен куда меньше оригинального греческого, он уже давно представляет собой самостоятельный объект культурного наследия. Нэшвиллский Парфенон внесен в национальный реестр исторических мест США.

Самостоятельными, ассоциирующимися именно с США достопримечательностями стали реплики Эйфелевой башни и Венецианских каналы в Лас-Вегасе. Есть примеры успешных реплик и в России. Небольшой аналог Эйфелевой башни в деревне Париж, что в Челябинской области, сделал этот скромный населенный пункт объектом туристического интереса.

Иногда точные реплики известных сооружений создаются и в странах-владелицах оригинальных достопримечательностей. Чаще всего делается это для сохранения оригинального сооружения. Например, в 2013 году в Египте открылась воссозданная с точностью до десятой доли миллиметра копия усыпальницы фараона Тутанхамона.

Она расположена всего в километре от оригинальной могилы. Египетские власти не скрывают, что дыхание сотен тысяч туристов наносит усыпальнице колоссальный ущерб, а реплика позволит снизить нагрузку на оригинал. В данный момент для посещения открыты обе усыпальницы Тутанхамона.

Еще раньше к аналогичным мерам вынуждены были прибегнуть власти Франции. Один из главных палеолитических памятников — пещера Ласко, которую часто называют «Сикстинской капеллой первобытной живописи», — был открыт в 1940 году, а с 1948 года ее начали посещать туристы. Выдыхаемый ими углекислый газ, повышенная влажность и искусственное освещение привели к целому спектру проблем: на стенах пещеры появились колонии грибков и бактерий.

Фараон Тутанхамон умер совсем молодым и не успел подготовить себе усыпальницу. Похороны властителя проходили в спешке, краска на стенах гробницы не успела высохнуть, из-за чего стала идеальной средой обитания для бактерий. В 2015 году гробница была закрыта на реставрацию, а для туристов построили точную копию.

В итоге пещеру закрыли для посещений в 1963 году, но микроклимат ее был навсегда нарушен. Сейчас в пещере установлены климатические системы, а специалисты в защитных комбинезонах каждые две недели чистят стены. Чтобы туристы все же сохранили возможность знакомиться с живописью древних, в 1983 году была открыта репродукция пещеры, получившая имя Ласко II.

Бетонное сооружение воссоздает некоторые части оригинальной пещеры вместе с фресками. Горький опыт пещеры Ласко многому научил французских археологов. Обнаруженная в 1994 году пещера Шове никогда не была открыта для посетителей, а ее реплика распахнула свои двери в 2015 году. Но бывают и обратные примеры, когда реплики создаются вместо разрушенного оригинала.

Например, в Пекине в 2008 году были разрушены целые кварталы исторической малоэтажной застройки. Несколько лет назад один из исторических районов был воссоздан — ради привлечения туристов. Известны подобные примеры и нам: сначала разрушены, а затем воссозданы храм Христа Спасителя , гостиница «Москва» и Большой театр. Визуально они точно копируют подлинные здания, но построены по современным технологиям и заметно отличаются от оригинала интерьерами.

За пределами Китая фейковые достопримечательности не носят столь массового характера. С развитием цифровых технологий и появлением возможности совершать виртуальные туры по самым известным местам и музеям мира стремление к созданию псевдопамятников культуры почти наверняка сойдет на нет.