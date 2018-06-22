На Марсе обнаружили бирюзовые дюны

Удивительное фото, сделанное межпланетной станцией MRO, было опубликовано на официальной странице NASA в Twitter.

Спутник запечатлел необычное явление в районе кратера Лиот. На снимке среди серого рельефа отчетливо видны волннобразные узоры бирюзового цвета. Разумеется, дюны на Красной планете вовсе не редкость, но оттенок «свеженайденного» рельефа поставил ученых в тупик.

Объяснить ярко-голубую окраску марсианских «песков» специалисты пока не могут.

Ученые предположили, что столь необычный цвет дюнам придал уникальный химический состав, а именно — выходящие на поверхность богатые железом минералы.