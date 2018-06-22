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На Марсе обнаружили бирюзовые дюны
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На Марсе обнаружили бирюзовые дюны 

Рамблер 4 часа назад
Фото: twitter.com/NASA
Удивительное фото, сделанное межпланетной станцией MRO, было опубликовано на официальной странице NASA в Twitter.
Спутник запечатлел необычное явление в районе кратера Лиот. На снимке среди серого рельефа отчетливо видны волннобразные узоры бирюзового цвета. Разумеется, дюны на Красной планете вовсе не редкость, но оттенок «свеженайденного» рельефа поставил ученых в тупик.
Объяснить ярко-голубую окраску марсианских «песков» специалисты пока не могут.
Ученые предположили, что столь необычный цвет дюнам придал уникальный химический состав, а именно — выходящие на поверхность богатые железом минералы.
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