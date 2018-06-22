Достопримечательности, выдуманные для туристов

По миру постоянно путешествуют туристы, которые без устали перемещаются между достопримечательностями в разных уголках планеты. Но знаете ли вы, что некоторые знаменитые места и памятники — всего лишь выдумка?

1. Дом 221Б на Бейкер-Стрит в Лондоне (Великобритания). Все знают, что Шерлок Холмс — не реальный человек, а литературный персонаж. Однако путешественников это не останавливает, они стремятся попасть в легендарный особняк, где «жил» великий сыщик. Кстати, реальный адрес этого дома-музея — Бейкер-стрит, 239.

2. Мост через реку Квай (Таиланд). Эта достопримечательность стала популярной после выхода одноимённого фильма в 1957 году. Любопытно, что через реку Квай моста нет, ради туристов в Квай переименовали часть реки Мэкхлонг.

3. Страна Шангри-Ла (Китай). Эту выдуманную страну описал в романе «Потерянный горизонт» британский писатель-фантаст Джеймс Хилтон в 1933 году. В 2001 году китайский город Чжундянь официально изменил название на Шангри-Ла.

4. Замок Бран (Румыния). Уже не первый десяток лет считается, что здесь жил кровожадный Дракула. В реальности же прообразом вампира стал граф Влад Цепеш, обитавший в соседнем замке Поенари, от которого сегодня остались лишь руины.