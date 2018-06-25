7 главных «перезагрузок» в истории Крыма

В 2014 году Крым снова частью России, пережив очередной переломный момент своей истории. Полуостров не случайно называют «котлом народов», его судьба издревле полна драматизма.

Освоение скифами и греками

С древних времен Крым был настоящим этническим котлом, в котором переплавлялись племена, народы и даже целые государства. Около 722 года до н. э. скифы были изгнаны из Азии и основали новую столицу, Неаполь Скифский, в Крыму на реке Салгир (в черте современного Симферополя).

"Скифский" период характеризуется качественными изменениями в составе самого населения. Данные археологии показывают, что после этого основу населения северо-западного Крыма составляли народности, пришедшие из Приднепровья. В VI — V веках до н. э., когда в степях хозяйничали скифы, на побережье Крыма основали свои торговые колонии греки.

В первой половине V века до н. э. на берегах Черного моря возникают два самостоятельных греческих государства. Одно из них — демократическая рабовладельческая республика Херсонес (полуостров) Таврический, в состав которого входили земли западного Крыма. Херсонес укрывается за мощными каменными стенами. Он был основан на месте таврского поселения греками из Гераклеи Понтийской. Другое — Боспорское автократическое государство, столицей которого стал Пантикапей («путь рыбы»). Греческие колонисты привезли на берега Киммерии-Таврики свое искусство строить корабли, выращивать виноград, оливковые деревья и другие культуры, воздвигать прекрасные храмы, театры, стадионы. В Крыму возникают сотни греческих поселений — полисов.

Нашествие готов

Похозяйничали в Крыму и госткие племена. Их переселение, которое было вызвано, отчасти, изменением климата стало началом великой эпохи переселения народов, под натиском которых погиб Рим. Это нашествие стало очередной кровавой страницей в истории Крыма. На своем пути они разбили воинствующих скифов, племена аланов, изрядно пограбили Причерноморские территории, разгромив такие богатые города, как Трапезунд, Танаис, Пантикапею, а также «Малую Скифию». Крым стал именоваться «Готией».

Готы были очень восприимчивы к веяниям местных обычаев, они быстро попали под культурное влияние Византии, в их среде распространилось христианство, правда арианского (еретического) типа. Согласно источникам, в том числе и археологическим, голубоглазое население германского этноса выдержало нашествие гуннов, но было уничтожено татаро-монгольским нашествием.

Монголо-татарское нашествие

В начале XIII века Крым захватили монголо-татары. Улус-беи распределили между собой земли Крыма и основали на них бейлыки — княжества. Резиденция наместника находилась в городе Солхат (ныне — Старый Крым). Именно татары стали называть этот город Крым. Уже позже это название стало относиться ко всему полуострову. Современные историки считают, что название Крым произошло от тюркского слова "кырым" — ров. Очевидно, имелся в виду ров на Перекопском перешейке. Первоначально татары оседали в восточном и степном Крыму.

После вторжения в Крым войск Золотоордынского хана Ногая в 1299 году, из-за поднявшейся смуты в Крымском улусе, татары проникают в юго-западный Крым. К концу XIV века в Крыму появляется новая область с центром в Кырк-Оре (Чуфут-Кале) близ современного Бахчисарая. Обосновавшиеся в Крыму татары в XIV — XV веках ведут борьбу за отделение от Золотой Орды и образование самостоятельного государства. Золотая Орда вступает в полосу междоусобиц.

Уже в конце XIV столетия арабский автор вспоминает о времени, когда караваны, двигаясь от Хорезма до Крыма, не покидали пределов одного государства, как о безвозвратно прошедшем.

В 1395 году войска Тимура подвергают Солхат-Крым разгрому. Попытка хана Тохтамыша сплотить Золотую Орду на рубеже XIV — XV веков оказалась неудачной. В начале XV века золотоордынским наместником в Крыму становится Хаджи-Гирей (внук Тохтамыша из рода Чингизидов, т. е. потомков Чингисхана). Он приложил много усилий, чтобы добиться независимости и стать во главе ханства, отдельного от Золотой Орды. При поддержке крымских беев он достигает своей цели. Хаджи-Гирей стал ханом в 1428 году. Этот год можно считать годом основания Крымского ханства.

Изгнание генуэзцев

Долгий период крымской истории связан с генуэзцами. В 60–е годы XIII века по договору с татарами генуэзцы основали на месте древней Феодосии свою торговую факторию Каффу. Они поддерживали союзнические отношения с золотоордынскими ханами, которые формально являлись верховными владетелями территорий колоний, но предоставляли им полное самоуправление, сохраняя власть лишь над подданными ханов.

В 1380 генуэзская пехота даже участвовала на стороне Мамая в Куликовской битве. После падения Византии в 1453 Генуя уступила черноморские колонии своему банку Сан-Джорджо (банк Св. Георгия). Международное положение колоний ухудшилось: усилилось военно-политическое давление Крымского Ханства, обострились отношения с княжеством Феодоро в Крыму.

В 1475 генуэзские колонии были завоёваны османскими войсками под командованием паши Гедика Ахмеда и включены в состав Османского государства. Дольше других (до 1482 года) на Таманском полуострове удерживались представители генуэзского аристократического рода Гизольфи. Генуэзский период истории Крыма характеризовался подъемом торговых отношений и развитием культуры.

Присоединение Крыма к России

Зимой 1780 года в Крымском ханстве вспыхнул мятеж, в результате чего прорусский хан Шахин-Гирей был вынужден бежать в русский порт Керчь. Его место занял Бахадыр-Гирей, ориентировавшийся на Турцию. Более того, между Крымом и Турцией уже существовал договор, по которому султан пожизненно признавал ханом именно Шахин-Гирея; сейчас турецкие власти были настроены изменить условие этого договора.

Перед Екатериной встал выбор: либо просто восстановить Шахин-Гирея на троне, либо, воспользовавшись ситуацией, окончательно решить территориальный вопрос в свою пользу. В августе 1782 года Екатерина передала Потемкину приказ вступить в Крым и вернуть власть прежнему ставленнику. Но уже тогда она понимала, что это будет лишь первый шаг к последующей аннексии Крыма.

Воспользовавшись поддержкой Англии и Франции, которые были заинтересованы в ослаблении Турции, Потемкин и его приближенные начали разрабатывать сценарий, при котором Россия имела бы достаточные основания присоединить к себе Крым. Поводом могло послужить вмешательство Турции во внутренние дела Крыма, несоблюдение ею условий договоров, однако Турция таких поводов не давала, потому пришлось воспользоваться предлогом — заявить, что турки напали на Тамань. 8 апреля 1783 года Екатерина издала манифест о присоединении Крыма к России.

Депортация народов

В 1944 году из Крыма началась депортация народов. Обычно говорят только о депортации татар, но выселяли не только татар. Были депортированы греки (почти 15 тысяч) и болгары (12,5 тысяч). Татары уехали больше всего в Узбекистан. Греки и болгары были расселены в Среднюю Азию, в Казахстан и в отдельные области РСФСР. По переписи 1939 года в Крыму проживало около 50% русских, 25% татар и только 10,2% украинцев. После депортации татар в 1944 году Крым "взвыл". Особенно тяжелый урон потерпело сельское хозяйство. В 1950 году, по сравнению с 1940 годом, производство зерна упало почти в пять раз, втрое — табака, вдвое — овощей. На всю область в 1953 году работали 29 продуктовых и 11 промтоварных магазинов.

Передача Крыма Украине

По поводу причин передачи Крыма Украине существует несколько версий. Основная состоит в том, что Крым был передан Украине по экономическим причинам, для поддержания Украины в тяжелых послевоенных условиях. Другая версия — конспирологическая, основная на том, что у СССР были кредитные обязательства перед еврейской американской организацией "Джойнт".

По условиям кредитного договора СССР должен был предоставить Крым для проживания евреев. Пойти на это Хрущев не мог, поэтому нашёл в договоре прорехи и сделал "ход конём". Как бы то ни было, но Крым был передан, и это имело свои последствия. В 60-х начался процесс возвращения татар и заселения Крыма украинцами и русскими. Шла добровольно-принудительная украинизация. Везде, кроме Севастополя, вводили в школьную программу украинский язык. Сегодня в Крыму больше 2 млн людей. 1 миллион — русские, более 400 тысяч — украинцы, и 240 тысяч — татары.