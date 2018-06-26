Ещё
Названы самые опасные страны для женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые опасные страны для женщин 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Rafiq Maqbool / AP
Индия заняла первое место в списке самых недружелюбных к женщинам стран из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда. Отчет был опубликован 26 июня фондом The Thomson Reuters, сообщает CNN.
Страна показала высокий уровень опасности для женщин из-за культурных традиций. В Индии нередки случаи обливания кислотой, существует практика калечащих операций на женских половых органах, детские браки и физическое насилие. В том же исследовании, проведенном семь лет назад, Индия занимала четвертое место.
«Индия проявила полное пренебрежение [правами] женщин: изнасилования, в том числе и в браке, сексуальные нападения и преследования, женский инфантицид никуда не исчезли»,
— сообщил фонду Thomson Reuters Манджунат Гангадхара (Manjunath Gangadhara), чиновник правительства штата Карнатака в Индии.
Следом за Индией идут Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, ДР Конго, Йемен, Нигерия и США. Америка стала единственной западной страной в списке худших для женщин стран из-за движения MeToo, появившегося в 2017 году и показавшего высокий уровень насилия в киноиндустрии.
В опросе принимали участие 550 экспертов по правам женщин, которые оценивали вклад стран в решение проблем, связанных с насилием и дискриминацией. Фонд, основанный в 1982 году, — зарегистрированная благотворительная организация в США и ​​Великобритании, которая занимается развитием СМИ, правами женщин, борьбой с коррупцией и предоставляет бесплатную юридическую помощь.
Последние новости
Кадыров попросил у Путина магистраль Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что граждане СССР могут сказать спасибо Ленину139
Тест: знаете ли вы значение умных слов?22
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
Почему нацисты казнили княгиню Оболенскую8
Ученые раскрыли тайну существования призраков11
Видео
12:20
Катастрофы, которыми нам грозит космос
Истории
10:59
Самые страшные посадки самолетов
Истории
10:08
Невероятные вещи, найденные в космосе
Вещи
03:15
Загадки Байкала, которые ученые не разгадали
Места
00:45
Любопытный американец сломал ногу во время гадания
Люди
09:48
Искусственное мясо будущего: что нам придется есть
Вещи
11:08
Животные, которые навсегда исчезли из-за человека
Истории
10:08
Что везут через границу контрабандисты
Вещи
10:07
Мифы, в которые взрослые не верят
Истории
06:31
Эпидемии, над которыми ученые ломают голову
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение