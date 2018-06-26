В Мумбаи за пластик теперь грозит тюремный срок

Власти города Мумбаи запретили жителям использовать пластик. Это не шутки! Теперь за вещи, изготовленные из этого материала, можно получить большой штраф или даже тюремный срок до трех месяцев.

За соблюдением нового закона следят инспекторы, которые ищут нарушителей. Уже были оштрафованы McDonald’s и Starbucks

Рядовому жителю тоже есть чего опасаться. Штраф за использование пластика варьируется от 5 тысяч рупий до 25 тысяч рупий.

Жители города понимают, что эта мера пойдет во благо природе, но доставляет массу неудобств людям. Во время сезона дождей бумажные пакеты промокают и местным это не нравится.

Использование пластика на душу населения в Индии составляет приблизительно 11 килограммов ежегодно. Например, в США этот показатель достигает 109 килограммов. Но, в отличие от Соединенных Штатов, власти в Индии плохо справляются с проблемой утилизации мусора. Пакеты, стаканы, бутылки и фантики, разбросанные на пляжах и вдоль дорог, стали нормой.

Но местные жители не отчаиваются, а приспосабливаются к новым реалиям. Мясники теперь оборачивают мясо в газету, а не в пищевую пленку, как раньше, а за покупками люди ходят с холщовыми сумками.