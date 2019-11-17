Страны с самыми строгими законами

В каждой стране существуют свои законы. Порой они кажутся курьезными, но иногда законы очень строги. Перед тем, как отправляться путешествовать, не лишним будет узнать, что не стоит делать в том или ином государстве.

Китай

В Китае за мошенничество и взятки могут вынести смертный приговор. Здесь же людям запрещается притворяться перед туристами актером Джеки Чаном и раздавать автографы за деньги. А вот студенты, которые жуют жевательную резинку на занятиях, запросто могут быть отчислены из учебного заведения.

ОАЭ

В ОАЭ штрафуют за выброшенный на улице мусор, а за чрезмерно откровенный наряд могут даже арестовать. Также под арест отправят парочку, слишком активно проявляющую чувства.

Афганистан

В Афганистане в заключение может отправиться портной, снимавший мерки с дам-клиенток. А женщины, которые пользуются лаком для ногтей, могут лишиться пальцев.

Таиланд

В Таиланде посадят в тюрьму на 15 лет за высмеивание короля страны или его фотографий, а за жевание жевательной резинки выписывают штраф. Если мужчина надумает прокатиться в машине без рубашки, его тоже ждет штраф.

Сингапур

В Сингапуре оштрафуют того, кто занесет в общественный транспорт фрукт дуриан со специфическим запахом, выкинет окурок мимо урны или зайдет в метро с напитками или едой.