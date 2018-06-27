10 самых жарких мест на планете

В некоторых местах на планете воздух прогревается настолько сильно, что даже самая изнуряющая жара в мегаполисах может показаться сказкой. Издание The Sun рассказало, где в мире столбики термометров показывают рекордно высокие значения.

В Долине Смерти, которая находится в американском штате Калифорния, летом 1913 года было зафиксировано 56,7 градуса тепла.

В эфиопском Даллоле между 1960 и 1966 годами средняя дневная температура составляла 41 градус выше нуля и являлась самым высоким средним показателем для любого населенного людьми места на Земле.

В апреле 1967 года в городе Вади-Хальфа на севере Судана воздух прогрелся до 53 градусов. А в иранской пустыне Деште-Лут согласно спутниковым измерениям за 2003–2009 годы максимальная температура составила 70,7 градуса тепла.

В районе израильского религиозного киббуца Тират-Цви в 1942 году жара достигла 54 градусов, но средняя температура здесь до сих пор не превышает каких-то 37 градусов Цельсия.

Тунис может похвастаться самой высокой отметкой в 55 градусов. Такие значения характерны для города Кебили, где летом столбики термометров обычно не поднимаются выше +40.

Показатели в 55 градусов метеорологи отмечали и в ливийском оазисе Гадамес. Средняя температура здесь такая же, как и в Кебили.

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В Бендер-Махшехре, Иран, в июле 2015 года столбики термометров показали 74 градуса выше нуля. В среднем температура тут держится на уровне 51 градуса.

Стабильно жарко и в национальном парке пустыни Мохаве в США. Здесь редко дуют ветры и идет дождь: долина раскинулась между горными хребтами и находится на 86 метрах ниже уровня моря. В середине лета среднесуточная температура здесь составляет 47 градусов.

Не так жарко, как могло бы показаться, в Сахаре. Воздух в пустыне в среднем прогревается до 30 градусов, однако может превышать эти показатели и достигать +50.

Одним из наиболее жарких мест какое-то время считался ливийский город Эль-Азизия. В 1922 году там якобы зарегистрировали температуру в 58 градусов Цельсия. Впоследствии метеорологи признали показания ошибочными. В городе в среднем не бывает жарче 48 градусов.