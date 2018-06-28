Города, в которых вам заплатят за проживание

Даже живописные европейские и американские города страдают от уменьшения количества жителей, которые уезжают в поисках более выгодных условий жизни. В связи с этим населенные пункты предлагают весьма выгодные условия покупки жилья, работу и даже деньги тем, кто захочет переехать туда на длительный период времени.

Деревня Понга

Одна из старейших деревень Испании несмотря на свою живописность ежегодно теряет местных жителей, которые выезжают в города побольше. Чтобы привлечь общественность, власти поселка предлагают предоставление разовых субсидий парам, имеющим намерение остаться здесь жить. Также деньги можно получить за каждого ребенка, появившегося здесь на свет.

Ниагара-Фолс

Этот небольшой туристический город известен близкому расположению к Ниагарскому водопаду, но все больше он нуждается в разного рода специалистах. Власти населенного пункта обещают молодым дипломированным людям $7 тысяч, потратить которые разрешено на погашение студенческого кредита, если они будут два года жить и трудиться здесь. Таким образом администрация надеется, что люди захотят остаться здесь на более длительное время.

Саскачеван

Провинциальный канадский город приглашает иностранных фермеров и специалистов из других отраслей, а еще тех, кто планирует развивать собственное дело.

Anews

Каждый гость имеет возможность получить в сумме $14 тысяч, если останется жить и работать в населенном пункте как минимум на 7 лет.

Балтимор

Чрезвычайно криминальный американский город страдает от уменьшения количества жителей, которые уехали искать работу в других населенных пунктах. Численность местных жителей резко снизилась после экономического кризиса, который способствовал закрытию заводов. На улицах ведут активность воры и наркоторговцы, но местная администрация не сдается в борьбе с проблемами и всеми силами пытается увеличить численность. При приобретении жилья в Балтиморе власти обещают возместить $5 тысяч.

Канзас

Сразу несколько городов американского штата решают проблему миграции населения. В Линкольне предлагают бесплатную или очень дешевую землю под застройку. В Маркетте не просто обеспечат приезжих земельными участками, но также избавят от подоходного налога на срок до 5 лет или помогут погасить кредит, полученный на обучение.

Кертис

Власти города приняли решение усовершенствовать населенный пункт, запустив программу, участником которой может стать каждый. За стоящую идею, способную помочь в улучшении инфраструктуры Кертиса, можно бесплатно завладеть участком земли в пределах города.

Детройт

Город, размещенный в пределах штата Мичиган, долгое время пребывает в упадке, поскольку оказался в долгах, местные заводы закрылись, а муниципальные службы попросту нет на что содержать. Городские власти пытаются привлечь новых местных жителей с помощью специальных предложений.

Anews

Например, представители разных сфер могут получить $2,5 тысячи за то, что переедут сюда жить и будут работать, причем за эту сумму здесь можно приобрести заброшенный дом и привести его в порядок.

Питкэрн

Остров, раскинувшийся в Тихом океане под управлением Великобритании, страдает от уменьшения числа местных жителей. За последние десятилетия оно сократилось до 50 человек, поэтому любой мигрант получит участок земли здесь абсолютно бесплатно. Однако нужно быть готовым к тому, что на территории абсолютно не развита инфраструктура, например, местный магазин открыт лишь три дня в неделю, а товары граждане заказывают из Новой Зеландии.