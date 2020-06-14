Города, которые море навечно скрыло

Кто не слышал о легендарной Атлантиде? Город, который процветал, внезапно исчез, словно его никогда и не было. Сотни экспедиций пытаются уже не первый век отыскать Атлантиду, но она так и не показывается на глаза. Меж тем, существуют и другие города, которые море забрало к себе навечно. "Рамблер" расскажет о некоторых из них.

Порт-Ройал, Ямайка

Когда-то эта столица пиратов считалась самым греховным городом в мире. Летом 1692 года страшное землетрясение стало причиной трагедии: город ушел под воду вместе с жителями. Многие сочли, что судьба Порт-Ройала — это расплата за все те вещи, которые творились в городе. Сейчас Порт-Ройал находится на глубине 12 метров под водой.

Дварка, Индия

Когда-то существование древнего города Кришны считалось мифом, но в 2000-ом году специалисты обнаружили под водой руины, подтвердившие, что Дварка — реальность. Остатки города покоятся на глубине 40 метров.

Львиный город под озером Цяньдаоху, Китай

Город построили еще до нашей эры, его площадь превышала площадь 60 футбольных полей. В наши дни город скрыт под 30-метровой толщей воды.

Дворец Клеопатры в Александрии, Египет

Дворец ушел под воду после землетрясения, случившегося примерно 1 500 лет назад. Ученые исследовали место затопления и нашли там почти полторы сотни артефактов и, возможно, гробницу самой Клеопатры.