Топ-пять уникальных мест Барселоны

Барселона — одна из самых любимых европейских туристических столиц Европы, и тем более у российских туристов! Миллионы наших людей релаксят в столице Каталонии нон-стоп в течении года! Посещают культовые места города: Дома Гауди, Собор Святого Семейства, улицу Рамблу де Каталонию, статую Калумба. Не многие туристы знают, в городе огромное количество уникальных мест, о которых не расскажут в справочниках, не сообщат гиды!

В этом материале ТОП-5 засекреченных мест Барселоны, после которых город заиграет новыми краскам.

Порт Эль-Масноу

Садитесь на электричку на Площади Каталонии до станции «БЛАНЕС» или «МАТАРО» и доезжаете до станции «Эль Масноу». Время в пути всего минут, и перед вами откроется совершенно другая Барселона. Удивительный пляж с лазурной водой, где нет туристов, вкуснейший ресторан «ВОК» (шведский стол за Евро), можно полюбоваться красивейшими яхтами, вечером посетить лучшие вечеринки всей Барселоны.

Порт «Эль-Масноу» считается одним из самых тусовочных во всей Каталонии. А если устроите себе пробежку длиной три километра вдоль пляжа по направлению к станции «МОНГАТ», то добежите до удивительного холма, о который бьются волны. Здесь можно встречать закаты и загадывать желания.

Таблао Де Кармен

Если вы поклонник классического фламенко! То вам обязательно сюда! В деревне «Город Мастеров», которая находится на Площади Испании скрыто уникальное местечко, «Таблао Де Кармен», где на уютной террасе, вы сможете насладиться фламенко и выпить вина. Дом, где происходит действо уникально. Именно здесь когда-то гостила самая знаменитая танцовщица фламенко планеты Кармен!

Все мы знаем легендарный рынок «Ла Букерия» на улице Рамбла, но мало кто знает, что есть в городе базар для местных, которые вряд ли выберут туристическую «Ля Букерию» для покупок. Это местечко называется: Рынок De. Достоинств множество. Продукты более свежие, народу меньше, цены ниже, ассортимент шире. А главное, рынок находится в уникальном историческом здании, где зародилась торговля в Барселоне. Базар открылся недавно после пятнадцати лет реконструкции

Ресторан «WОК»

Обычно туристы, которые приезжают в Барселону, ужинают в ресторанах, которые прописаны в туристических справочниках. Но, мало кто знает. Есть в Барселоне уникальная сеть ресторанов под названием «WOK». Платишь Евро и у тебя не ограниченный подход к шведскому столу и свежайших морепродуктов. «WOK» расположен в нескольких местах города. Самые крупные торговый центр «MAGIC» и на станции метро «Urgell». Бон апети.

Etnia

Пожалуй это место в точно не встретите в путеводителях. Уникальная терасса бутика «Etnia». Можете прикупить себе пару очков, а заодно выпить пива или кавы на крыше одного из старейших зданий Европы, где открываются потрясающие виды. Бутик находит в районе Борн. По карте найти можно в считанные секунды. Приятного отдыха.