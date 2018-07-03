Жемчужина Азии: пять причин поехать в Астану

Главная достопримечательность Астаны — это монумент Байтерек. Он символизирует историю казахов, подобно могучему дереву с развесистой кроной и крепкими длинными корнями. С его панорамной площадки видны самые узнаваемые архитектурные сооружения города. Это сооружение — одна из причин посетить этот город. «МИР 24» рассказывает еще о пяти причинах побывать в столице Республики Казахстан, которая в этом году отмечает двадцатилетие.

Причина первая. Архитектура

За высокие светящиеся небоскребы Астану называют «Дубаи по-казахстански». Все здания здесь уникальны. Посреди города «приземлилась» огромная летающая тарелка. Таким увидел столичный цирк архитектор Астаны. А дворец мира и согласия напоминает египетскую пирамиду. Необычным сооружениям горожане даже дали имена. Министерство транспорта , например, называют «зажигалкой».

«Это город космоса и футуризма. И многие гости, которые к нам приезжают, восхищаются архитектурой самой молодой столицы среди стран СНГ. Здесь сочетаются Запад и Восток. Кто-то сказал, что Восток есть восток, а Запад есть запад, и они никогда не соединятся. А это произошло именно в нашем молодом городе», — рассказала экскурсовод Дана Тагалем.

Астана расположилась на берегах реки Ишим. В народе их называют старым и новым городом. Архитектурные объекты, построенные еще в XIX веке, сохранились на правом историческом берегу. До строительства современной столицы здесь был промышленный город Целиноград. О нем сейчас напоминают заросшие скверы и малоэтажные «хрущевки». Футуристический мегаполис будущего — левобережье Астаны. Здесь воплотили в жизнь свои проекты лучшие архитекторы мира. Использовались передовые технологии и инновационные методы искусства градостроительства.

Причина вторая. Мальдивский песок в центре Азии

Астана во многом самая-самая. Здесь, например, находится крупнейший в мире шатер. Его площадь более 120 тысяч квадратных метров. Внутри комплекса — супермаркет, модные брендовые бутики, фудкорты, детские площадки и аттракционы. Главная изюминка комплекса — пляжный курорт с тропическим климатом. Песок сюда привезли прямо с Мальдивских островов.

На столичном мини-курорте всегда поддерживается температура не менее +30 градусов Цельсия. Поэтому погреться на теплом песке можно даже в холодную зимнюю стужу.

Благодаря специальному полимерному покрытию здание защищено от резких перепадов температур. И способствует сохранению особого микроклимата.

«Архитектором этого уникального сооружения является Норман Фостер, который создал несколько архитектурных чудес Астаны. Он воссоздал идею нашего президента Нурсулатана Абишевича Назарбаева, спроектировав Дворец Мира и Согласия. Также он является автором всемирно известных зданий, таких, как небоскреб Мэри-Экс в Лондоне, Херст-тауэр в Нью-Йорке, мост Миллениум в Лондоне и многих других», — подчеркнула маркетолог Полина Капарулина.

Причина третья. Самый большой в Центральной Азии оперный театр

Самый большой театр оперы и балета Центральной Азии тоже находится в Астане. Уже с фасада он поражает своей грандиозностью и архитектурным изяществом. Интерьер соединяет греко-римский стиль и казахские национальные традиции. «Астана Опера» признана памятником архитектуры национального значения. И это еще одна причина поехать в Астану.

Здание выполнено из натурального сицилийского мрамора. Декор фойе украшен национальными узорами, на роскошных лестницах изображены природные достопримечательности Казахстана. В холле — огромная люстра из богемского стекла.

Известен театр благодаря своим грандиозным постановкам. Массивные и многослойные декорации, бутафория и сложные костюмы артистам изготавливаются в специальных цехах. К примеру, только для оперы «Аида» было сшито около 400 нарядов, изготовлено 315 единиц бутафории и бесчисленное множество предметов, украшающих сцену.

С гастролями в «Астана Опера» приезжали труппы всемирно известных театров: Мариинского, итальянского «Ла Скала», неаполитанского «Сан-Карло» и других.

Причина 4. Павильоны Всемирной выставки «ЭКСПО»

Лучшие разработки ЭКСПО-2017 гости города могут увидеть в музее будущего. Казахстанский павильон выставки «Нур-Алем» вошел в копилку объектов мирового туризма. И если вы не успели посетить это грандиозное событие, то вот вам еще одна причина приехать в Астану. Павильон выполнен в форме огромной сферы. Кстати, самой большой из ныне существующих в мире.

Каждый из 8 этажей «Нур-Алема» отражает свою концепцию: будущая Астана, энергии солнца, ветра, биомасс и другие. В одном из залов посетителям представлен потенциал космической энергии. Здесь можно пройтись по тоннелю исследований и даже прогуляться по Луне.

Причина 5. Река Ишим, которая делит город пополам

Необыкновенно красивые виды Астаны открываются во время речной прогулки. Она начинается со столичной Набережной правого берега — любимого места отдыха горожан. Время в пути — около часа.

Вдоль Астаны протекает река Ишим, которая делит город пополам. Главная водная артерия столицы и вторая по величине в Казахстане. В час-пик передвигаться по мегаполису можно на теплоходе.

На речном транспорте можно добраться с одного берега на другой и из одного конца города в другой. Сейчас флот столицы состоит из 14 судов. Сезон навигации начинается в мае.

«Мы плывем по определенному маршруту. У нас есть пять специализированных стационарных причалов, на которых люди могут сойти, либо взойти на теплоход. В скором времени у нас будут ночные прогулки, уже установлены специальные знаки для безопасности движения и осветительные приборы», — рассказал капитан теплохода Зарлык Кумарулы.

В этом году столице Казахстана исполнятся 20 лет. За это время население и территория города увеличились практически втрое. А самое интересное, что генеральный план строительства столицы выполнен всего на 50%. Завершить строительство основных объектов планируют к 2030 году.