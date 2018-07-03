Ещё
На такой работе вам точно не понравится
Далее:
Читайте также:
Ещё

На такой работе вам точно не понравится 

Рамблер 1 час назад
Если вы ходите на работу без удовольствия, то взгляните, в каких условиях приходится работать другим. Вы готовы с ними поменяться?
1. Самый глубокий золотой рудник на планете Мпоненг (Йоханнесбург, ЮАР). Он уходит в толщу планеты почти на 4 километра, тоннели имеют совокупную длину 380 километров. Ежедневно огромные лифты из трёх этажей доставляют в рудник 4 000 человек. На нижних уровнях температура достигает +60.
2. Обсерватория «Сфинкс» (перевал Юнгфрауйох, Альпы, Швейцария). Обсерватория находится на высоте 3 570 метров над уровнем моря, внутри оборудованы жилые и общественные помещения, лаборатории, мастерская, метеорологическая станция. Также у обсерватории есть две открытых площадки. Чтобы добраться до «Сфинкса», нужно приехать к подножию горы, откуда к вершине сотрудников и туристов поднимает скоростной лифт.
3. Иджен (Индонезия). Иджен — действующий вулкан, в кратере которого местные жители добывают серу. Ежедневно они забираются на высоту 2 750 метров, чтобы добраться до края кратера, а потом сходят в сам кратер примерно на 900 метров вниз. За такую работу работники получают всего 11 долларов в день.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Танцующих тверк испанок мама избила тапочками6
Мрачные тайны роскошного Дубая13
Кадры, за которыми скрываются жуткие истории9
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту215
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя97
Видео
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
10:00
Загадочные истории, которые мы так и не поняли
Безумный мир
06:22
На такой работе вам точно не понравится
Места
11:32
Парки развлечений, которые уже пугают
Места
03:42
Сверхсекретные места на Земле, куда нет доступа
Места
00:45
Уборщик расплакался, получив конверт от студентов
Люди
09:21
Мифические места, которые действительно существуют
Места
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение