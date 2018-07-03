На такой работе вам точно не понравится

Если вы ходите на работу без удовольствия, то взгляните, в каких условиях приходится работать другим. Вы готовы с ними поменяться?

1. Самый глубокий золотой рудник на планете Мпоненг (Йоханнесбург, ЮАР). Он уходит в толщу планеты почти на 4 километра, тоннели имеют совокупную длину 380 километров. Ежедневно огромные лифты из трёх этажей доставляют в рудник 4 000 человек. На нижних уровнях температура достигает +60.

2. Обсерватория «Сфинкс» (перевал Юнгфрауйох, Альпы, Швейцария). Обсерватория находится на высоте 3 570 метров над уровнем моря, внутри оборудованы жилые и общественные помещения, лаборатории, мастерская, метеорологическая станция. Также у обсерватории есть две открытых площадки. Чтобы добраться до «Сфинкса», нужно приехать к подножию горы, откуда к вершине сотрудников и туристов поднимает скоростной лифт.

3. Иджен (Индонезия). Иджен — действующий вулкан, в кратере которого местные жители добывают серу. Ежедневно они забираются на высоту 2 750 метров, чтобы добраться до края кратера, а потом сходят в сам кратер примерно на 900 метров вниз. За такую работу работники получают всего 11 долларов в день.