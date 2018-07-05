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Секретные места, спрятанные у всех на виду
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Секретные места, спрятанные у всех на виду 

Рамблер 7 часов назад
Запечатлевая на камеру очередную достопримечательность, вы и не догадываетесь, что совсем рядом есть места куда более интересные, о которых мало кто знает.
1. На знаменитой площади в Нью-Йорке Таймс Сквер есть совершенно пустой небоскрёб. 25-этажное здание построили в 1904 году, сейчас оно пустует, но за счёт рекламных экранов, размещенных на фасаде, приносит колоссальный доход.
2. В горе Рашмор есть секретное помещение. Скульптор Гудзон Борглум мечтал создать там архивный зал, где хранились бы важные документы, но проект на завершили при его жизни. В восьмидесятые годы правительство США организовало в пробитых в скале проходах хранилище.
3. В Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке существует роскошный терминал Flight Center. Некогда он активно использовался, но сейчас пустует из-за банкротства авиакомпании Trans World Airlines.
4. На вершине Эйфелевой башни размещены секретные апартаменты. Их создал сам Гюстав Эйфель, где он укрывался от общественности для размышлений. Кстати, у башни есть ещё один секрет — под одной из опор находится военный бункер. По слухам, от него идёт тоннель к Французской военной академии.
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