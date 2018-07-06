10 удивительных подземных чудес мира

Путешествие в пещеры может оказаться увлекательным и неожиданным, подарить новые ощущения и впечатления. Подборка загадочных подземных мест в разных уголках мира.

Пещеры всегда манили человека. В древности они были домом и защитой, а сегодня эти темные глубины таят в себе возможность настоящего приключения. Путешествие к пещерам — это адреналин новых впечатлений и необычных ощущений.

Каменный свод над головой, таинственный полумрак, разрезаемый лучом фонарика, — спелеологический туризм набирает обороты в силу своей необычности. Рассказываем о самых интересных и фантастических пещерах в разных частях света, которые стоит посетить.

Китай: Гроты Лунъю

Эти таинственные гроты открыты относительно недавно: в 1992 году деревенский житель Шиянь Бейкун задумал откачать воду из близлежащего пруда. Он предполагал, что водоем был искусственного происхождения, — и его догадки оказались верны. После двух недель перекачки воды обнажился вход в подземелье.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

В результате выяснилось, что подземных сооружений всего 24 и они не сообщаются друг с другом. В пещерах есть длинные лестницы, столбы непонятного назначения и довольно детально вырезанные фигуры людей и животных. Предположительное время постройки — 212 год до н. э. Кто, когда, каким образом и, главное, зачем выкопал эти подземные гроты — остается загадкой.

Вьетнам: Сон Дунг

Это самая большая пещера в мире — в ней есть настоящие джунгли, река и даже собственный микроклимат, порядочно отличающийся от того, что на поверхности. Сон Дунг находится в провинции Куангбинь. Размеры подземелья потрясают — в него спокойно может поместиться дом в 40 этажей — самая большая его площадка опускается вниз на глубину в 150 метров, при этом она тянется на 5 километров.

Филиппины: Пуэрто-Принсеса

Это тоже одна из самых больших в мировом масштабе пещер, а река, которая в ней течет, признана самой длинной подземной рекой мира, ее длина — восемь километров. Купол подземелья в самой высокой точке достигает отметки 65 метров при ширине сводов 140 метров.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

В подземном гроте растет множество сталактитов и сталагмитов, но долго в нем находиться нельзя — иначе можно пострадать от недостатка кислорода.

США: Озарк Миссури

Озарк — это озеро и одноименное плато из известняка, это очень старое горное образование, которое испещрено глубокими впадинами и реками. Знаменитый подземный грот находится в дальней части парка, растущего на берегу озера. Он короткий, но довольно широкий — и в нем очень красиво. Кроме сталактитов и геликтамитов там можно увидеть по четыре вида уникальных саламандр и летучих мышей и почти два десятка беспозвоночных животных, живущих только в этом подземелье.

США: Подземные сады во Фресно

Это рукотворное подземное чудо. История его создания — забавная и поучительная одновременно. Некто Бальдасаро Форестьере строил в Нью-Йорке метро в далеком 1906 году, мечтая о том, что на пенсии обзаведется собственным благоухающим садом в Калифорнии. И откладывал на осуществление своей мечты каждый заработанный цент. Купив несколько сот квадратных метров земли, он обнаружил, что земля совершенно непригодна для возделывания, поскольку очень каменистая. Тогда он снова решил рыть — только не метро, а катакомбы, где и вырастил-таки свой вожделенный сад, но в горшках и кадках. Кроме апельсинов и лимонов в саду и по сей день растут розы, виноград, гранаты, авокадо и финиковые пальмы. Света в катакомбах очень немного, но деревья выглядят молодыми и крепкими.

Румыния: Соляная шахта Турда

Шахта находится недалеко от столицы Трансильвании — города Клуж-Напока. Соль в этом месте добывали еще до появления там римлян. Но добыча соли в промышленных масштабах началась только в XI веке — и продолжалась вплоть до 1932 года. Через 60 лет забвения о шахте вспомнили и открыли для туристов в 1992 году в качестве оздоровительного центра. Кроме пользы для здоровья в ней можно и получить удовольствие от развлечений — покататься на колесе обозрения, поиграть в бильярд или мини-гольф. Летом в пещере можно спастись от одуряющей жары, характерной для этого региона Венгрии, — внутри шахты круглогодично около 12 градусов выше нуля.

Китай: Грот Рид Флейта

Подземный грот с таким романтичным названием — Пещера тростниковой флейты — один из самых красивых в мире, и он действительно роскошен. Это естественное горное образование, очень старое: подземелью больше 180 миллионов лет, а его длина превышает полкилометра.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Внутри него — потрясающе красивое подземное озеро, которое окружают сталактиты, сталагмиты и другие каменные и скалистые образования фантастических и причудливых форм.

Австралия: Национальный парк Спрингбрук

Парк Спринбрук очень красив — и в нем есть небольшая, но очень любопытная пещера. Она образована каменистым мостом и подземным ручьем с водопадом, который за миллионы лет вырезал пещеру в скале. В ручье запрещено плавать — в нем обнаружена популяция редчайшего светящегося червя, но и просто погулять по пещере очень приятно.

Новая Зеландия: Светящиеся пещеры Вайтомо-Глормор

Своим необычным видом, привлекающим миллионы туристов со всего мира, светящиеся гроты обязаны колониям светлячков. Насекомые живут на каменных сводах, создавая удивительное по красоте голубовато-зеленое свечение. Это делает подземелья Вайтомо очень популярными — всего подземных образований около полутора сотен, они разной величины и глубины, кроме светлячков в них есть сталактиты и сталагмиты.

Бразилия: Поко Энкантадо

Название подземного грота означает в переводе «Заколдованный колодец». На самом деле это скорее бассейн гигантских размеров с изумительно чистой водой. При глубине почти 40 метров дно видно настолько хорошо, что можно с легкостью разглядеть лежащие там уже сотни лет деревья. При посещении туристы всегда стараются дождаться полудня — именно тогда солнечные лучи проникают вглубь подземелья и начинают отражаться от поверхности воды.

В этот момент стены грота оказываются залиты таинственным и нежным сапфировым цветом, а вода становится насыщенного лазурного оттенка. Купаться в этом месте строго запрещено — власти страны таким образом стараются сохранить уникальный природный объект.