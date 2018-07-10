Места, где больше нет людей

На нашей планете есть перенаселённые города, где людям по-настоящему тесно. Но и есть и такие места, откуда человек ушёл по разным причинам.

1. Квартал Вароша, Кипр. В шестидесятых годах прошлого века этот квартал был лучшим курортом Средиземноморья. В 1974 турецкая армия устроила на Кипре переворот. Греки ушли с северной части острова за несколько дней, бросив всё нажитое, туристы спешно выехали из отелей. С тех пор вот уже 30 лет квартал Вароша — призрачный город, где никто не живёт.

2. Крако, Италия. Город, в котором нет жителей с шестидесятых годов прошлого века, находится на юге страны. Дома похожи на цельную скульптуру, высеченную в горе. Люди покинули Крако после сильнейшего землетрясения и больше не вернулись.

3. Колманскоп, Намибия. Город образовался в 1908 году во времена алмазной лихорадки. В 10 километрах от побережья Атлантического океана буквально за несколько лет вырос город. Однако надежды жителей на обогащение не оправдались: в реальности запасы алмазов в округе были скромны. Так что уже спустя 10 лет люди начали уезжать из Колманскопа. Сейчас он заброшен.