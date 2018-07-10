Ещё
Места в России, где люди пропадают
Далее:
Читайте также:
Ещё

Места в России, где люди пропадают 

Рамблер 1 час назад
На территории нашей страны есть масса мест, пользующихся дурной славой, где часто исчезают или гибнут люди. Узнайте об этих гиблых местах, чтобы обходить их стороной.
1. Урочище Шумшор, которое находится на границе Московской и Владимирской областей. Об пугающих особенностях урочища узнали в 17 веке, когда поблизости проложили Коломенский тракт: здесь начали пропадать люди. С конца 19 века по 1920 год случилось 20 исчезновений, в том числе массовых. После тракт закрыли, число исчезновений снизилось, но и сегодня в полиции есть масса заявлений о пропаже людей, ушедших в лес. Никого найти не удалось.
2. Чёртов овраг в Псковской области. Начиная с 19 века в окрестностях оврага пропадают люди. В семидесятых годах произошла поистине ужасающая история: в Чёртов овраг отправились грибники, но из большой компании вернулись только двое. Оба были в невменяемом состоянии и не сумели объяснить, что случилось с остальными.
3. Дьявольское Озеро (Малое Плотово) в Нижегородской области. На этом озере, имеющем форму воронки, время от времени появляется остров. Находились смельчаки, которые отправлялись к острову, но возвращались не все. Рассказывали, что возле острова происходит чертовщина: светятся огни, слышатся странные звуки.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Котенок с человеческим лицом пугает соцсети
Самые дикие секс-традиции22
Как благодарят в тюрьме
За что советского летчика наградили Гитлер и Сталин1
Сколько пророчеств Серафима Саровского сбылось
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
04:42
Тайные знаки, которые послали нам художники
Истории
03:30
Что нашли в капсулах времени
Истории
10:45
Места в России, где люди пропадают
Места
03:33
Места, где больше нет людей
Места
11:16
Прогнозы советских фантастов, которые уже сбылись
Истории
05:32
Занятные тайны аэропортов
Места
14:23
Исполинские объекты, которые построил человек
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение