Места в России, где люди пропадают

На территории нашей страны есть масса мест, пользующихся дурной славой, где часто исчезают или гибнут люди. Узнайте об этих гиблых местах, чтобы обходить их стороной.

1. Урочище Шумшор, которое находится на границе Московской и Владимирской областей. Об пугающих особенностях урочища узнали в 17 веке, когда поблизости проложили Коломенский тракт: здесь начали пропадать люди. С конца 19 века по 1920 год случилось 20 исчезновений, в том числе массовых. После тракт закрыли, число исчезновений снизилось, но и сегодня в полиции есть масса заявлений о пропаже людей, ушедших в лес. Никого найти не удалось.

2. Чёртов овраг в Псковской области. Начиная с 19 века в окрестностях оврага пропадают люди. В семидесятых годах произошла поистине ужасающая история: в Чёртов овраг отправились грибники, но из большой компании вернулись только двое. Оба были в невменяемом состоянии и не сумели объяснить, что случилось с остальными.

3. Дьявольское Озеро (Малое Плотово) в Нижегородской области. На этом озере, имеющем форму воронки, время от времени появляется остров. Находились смельчаки, которые отправлялись к острову, но возвращались не все. Рассказывали, что возле острова происходит чертовщина: светятся огни, слышатся странные звуки.