Места, где лучше не плавать

Если вы обожаете плавать, то наверняка в любом городе ищете пляж. Но даже самым подготовленным пловцам лучше не соваться в этим страшные водоёмы.

1. Енисей. В реке нет сильного течения, здесь не водятся кровожадные рыбы, зато в воде полно опасных микробов. Если случайно глотнуть такой воды, можно подхватить кучу инфекций. Кроме того, Енисей загрязняют многочисленные промышленные предприятия.

2. Хорсшу-Лейк. Это озеро в Калифорнии выглядит идилически, но оно смертельно опасно. После нескольких землетрясений в 1989-1990 годах там постоянно происходят выбросы углекислого газа. В округе погибли уже тысячи деревьев, были сообщения и о смертельных случаях с людьми.

3. Остров Фрейзер в Австралии похож на райский уголок из рекламного ролика. Однако заходить там в воду не рекомендуется. Во-первых, из-за сильного отбойного течения, а во-вторых, из-за местных обитателей: акул, ядовитых медуз и морских крокодилов.

4. Озеро Моно словно нарисовано талантливым художников, от его фотографий сложно оторвать взгляд. Но любованием пейзажами лучше и ограничиться, ведь вода в озере настолько солёная, что просто токсична. В озере не водится рыба, поскольку уровень солёности воды — 69 г/л, это в два раза больше, чем уровень солёности океана.