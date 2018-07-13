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Кто и зачем построил Великую Китайскую стену
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Кто и зачем построил Великую Китайскую стену 

Рамблер 12 часов назад
Возраст больше 2 300 лет и длина более 21 000 километров — это Великая Китайская стена. Самое крупный памятник архитектуры на планете ежегодно посещают миллионы туристов. Но для чего же и как всё-таки построили стену?
Изначально стена не была цельной, строители возводили отдельные участки для защиты территории страны от воинственных кочевников. Если посмотреть на сегодняшнюю карту Китая, то можно увидеть, что стена идёт через 9 провинций и муниципалитетов. На строительстве работали крестьяне, военные и мятежники, причём часто людей принуждали к работе. Более миллиона человек погибло при сооружении разных участков, а их останки остались замурованными в стене, так что Великая Китайская стена может считаться и гигантским кладбищем. Материалы использовались самые разные: от камней и кирпичей до комьев земли, всё оставляли к месту строительства вручную или на повозках. Кстати, в северо-западной части стены уже исчез 40-километровый участок. Это произошло из-за активного осваивания плодородных земель, приведшего к иссушению земель. В результате регион стал местом зарождения песчаных бурь. К настоящему моменту там остался лишь 10-километровый участок стены, но и ему угрожает разрушение.
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