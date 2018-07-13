Знаменитой надписи Hollywood — 95 лет

Девять белых гигантских букв, складывающихся в знакомое всем слово Hollywood («Голливуд») радуют глаз уже на протяжении 95 лет.

Однако история появления этой надписи 13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли в Калифорнии наверняка известна далеко не всем.

Первоначально букв было намного больше — с целью рекламы нового жилищного района была сооружена надпись Hollywoodland. Издатель газеты Los Angeles Times Гарри Чандлер потратил на ее установку огромную по тем временам сумму в 21 тысячу долларов. Уже тогда она выглядела настолько впечатляюще, что сразу же стала привлекать к себе внимание туристов. Ночью буквы подсвечивались электрическими лампочками, а днем их можно было увидеть с расстояния в 40 км.

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В итоге удачную рекламу было решено оставить, а очень скоро слово «Голливуд» оказалось у каждого на устах. В 1949 году четыре последние буквы демонтировали, поскольку к тому времени Голливуд уже превратился в известную во всем мире «фабрику грез», а также в символ американской киноиндустрии и самого Лос-Анджелеса.

К концу 70-х уже провозглашенную к тому времени историческим памятником надпись решили обновить. В ноябре 1978 года взамен обветшавших букв были установлены новые высотой 15 метров и шириной 12 метров, сообщается на сайте The Hollywood Sign.