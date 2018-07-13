Ещё
Знаменитой надписи Hollywood — 95 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитой надписи Hollywood — 95 лет 

Ридус 7 часов назад
Фото: pixabay.com
Девять белых гигантских букв, складывающихся в знакомое всем слово Hollywood («Голливуд») радуют глаз уже на протяжении 95 лет.
Однако история появления этой надписи 13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли в Калифорнии наверняка известна далеко не всем.
Первоначально букв было намного больше — с целью рекламы нового жилищного района была сооружена надпись Hollywoodland. Издатель газеты Los Angeles Times Гарри Чандлер потратил на ее установку огромную по тем временам сумму в 21 тысячу долларов. Уже тогда она выглядела настолько впечатляюще, что сразу же стала привлекать к себе внимание туристов. Ночью буквы подсвечивались электрическими лампочками, а днем их можно было увидеть с расстояния в 40 км.
pixabay.com
В итоге удачную рекламу было решено оставить, а очень скоро слово «Голливуд» оказалось у каждого на устах. В 1949 году четыре последние буквы демонтировали, поскольку к тому времени Голливуд уже превратился в известную во всем мире «фабрику грез», а также в символ американской киноиндустрии и самого Лос-Анджелеса.
К концу 70-х уже провозглашенную к тому времени историческим памятником надпись решили обновить. В ноябре 1978 года взамен обветшавших букв были установлены новые высотой 15 метров и шириной 12 метров, сообщается на сайте The Hollywood Sign.
Ридус: последние новости
Фотограф превращает повседневность в сказку Жители Бухалова пожаловались главному волшебнику страны Американский блогер разрушил миф о красоте русских девушек
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самый страшный пояс верности14
ЦРУшники и Чекисты: кто дольше не пьянеет3
Найденные в Сибири мегалиты породили вопросы6
Страшноватые снимки, сделанные для гугл-карт
Как татаро-монголы изменили русских36
Видео
09:14
Дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов
Безумный мир
02:07
Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
Безумный мир
00:57
Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!
Люди Недвижимость
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
13:39
Найденные в Сибири мегалиты породили вопросы
Места
02:58
Страшноватые снимки, сделанные для гугл-карт
Безумный мир
13:23
Кто и зачем построил Великую Китайскую стену
Места
10:00
Горячие жены миллиардеров
Люди
12:08
Засекреченные изобретения, которых мы не увидим
Вещи
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение