Путешествия без денег: как сэкономить на всем

Хотите открыть для себя мир? Эти советы помогут вам не только хорошо провести время, но и не потратить весь бюджет.

Пользуйтесь каучсерфингом

Каучсерфинг — это мобильное приложение, которое позволит вам у кого-нибудь пожить бесплатно или договориться о встрече с новыми друзьями в той стране, в которую вы отправляетесь. Это отличная возможность для экономии и культурного обмена.

Покупайте билеты заранее

Не важно, какой вид транспорта вы выберете: поезд или самолет. Если брать билеты заблаговременно, или не в сезон, то вы сможете сэкономить приличную сумму, которую можно будет потратить во время путешествия или на что-нибудь приятное.

Покупайте валюту в своем городе

Потому что так вы сможете проанализировать, где выгоднее купить иностранную валюту. Также не стоит покупать денежные средства во время резких скачков цены на них. Если у вас есть не рублевая карта, пользуйтесь ею, когда поедете за границу.

Подружитесь с кем-нибудь

Общение с местными людьми — это залог успеха. Никто подробнее не расскажет, где дешево и вкусно поесть, куда сходить, что попробовать и как на самом деле лучше потратить свое время и деньги во время путешествия.

Собирайте документы на визу сами

Собрать самим документы для посещения другой страны не составляет особого труда. Если вы все правильно сделаете и прислушаетесь к советам людей, которые уже были в визовом центре, у вас непременно все получится без помощи сторонних агентств.

Продумайте заранее ваш маршрут

Человек с подготовленным планом действует эффективнее, чем люди, которые ничего не запланировали. Проработав маршрут, вы сможете: больше увидеть, лучше отдохнуть и интересней провести время, а также рассчитать бюджет. В отдельных случаях вы можете рассказать о своем маршруте в визовом центре, что приумножит ваши шансы получить визу, или разрешение на въезд в течение нескольких лет.

Узнайте, нет ли ваших знакомых в той стране, куда вы отправляетесь

Вдруг ваша давно забытая одноклассница живет уже не в России, а совершенно в другом месте. Или ваши друзья внезапно вам сообщили о своем грядущем путешествии. Пользуйтесь такими моментами, ведь с приятелями однозначно веселее, а увидеть знакомого человека далеко от дома всегда приятно.

Не бойтесь автостопа

Особенно если ваше путешествие по России. Путешествия автостопом — это отдельное развлечение, которое не стоит больших денег. К тому же вы сможете завести новые знакомства и узнать больше полезной информации.

Не брезгуйте хостелами

Жилье в хостеле — это не дорого и, как правило, включает в себя проживание с завтраком. Не стоит тратить много времени на сидение в отелях, ведь вокруг вас неизведанная и новая местность.

Купайтесь в море

Пожалуй, самое приятное и бесплатное развлечение. Если уж совсем экономить, купите все необходимое для путешествия и живите в палатке на берегу. Здоровый иммунитет и красивый загар вам будет обеспечен.

Узнайте о программах по обмену

Если вы учитесь или хотите выучить новый язык, есть смысл посмотреть, какие программы по обмену вам могли бы подойти. За оптимальную цену вы получите жилье, билеты и новые знания, а также визу в страну, в которой будете учиться.

Станьте вожатым или работником отеля

Лето в самом разгаре, а у вас не хватило денег на поездку на море, ещё и работы нет? Не беда, для вас может найтись сезонная работа около моря, где вы сможете заодно и отдохнуть.