«Голодным никто не останется»

В 2016 году в Узбекистане закончилась эпоха — скончался бессменный лидер страны Ислам Каримов . Видеоблогер Денис Говорухин побывал с стране своей молодости и рассказал «Ленте.ру» о том, как изменился Узбекистан при новой власти и как эти изменения отразились на туристах.

Я уехал из Узбекистана в Россию 20 лет назад. Работал в Ташкенте на телевидении, продолжил заниматься журналистикой и в Москве . В родной город за это время прилетал трижды и каждый раз старался задерживаться все меньше и меньше — впечатления от страны лучше, к сожалению, не становились. Жена и дочь постоянно уговаривали свозить их в Узбекистан — они там ни разу не были, а я все отнекивался: боялся, что привезут из поездки лишь негатив.

Положительные изменения в Узбекистане стали видны сразу после прилета. Раньше создавалось ощущение, что пограничники на паспортном контроле целенаправленно старались испортить настроение и смазать впечатление от пребывания в этой центральноазиатской, как теперь принято говорить, стране. Процесс прохождения пограничного контроля мог длиться часами, работники старательно демонстрировали, что вам здесь не рады, а предстоящий отдых простым не будет.

Сейчас все иначе. Для начала узбеки ввели на границе такую кажущуюся общепринятой вещь, как зеленый коридор. Теперь те, кто везет с собой не больше двух тысяч долларов США наличными, могут обойтись без заполнения таможенной декларации. До десяти тысяч можно привезти, задекларировав. Еще одна странная процедура, оставшаяся в прошлом, — необходимость вносить в декларацию всю технику, что прилетела вместе с вами. Включая мобильные телефоны и фотоаппараты!

Теперь процедура прохождения узбекской границы ничем не отличается от прохождения границы любой цивилизованной страны: прилетаете, объявляете цель визита, получаете штамп в паспорте, багаж — и вот он Узбекистан. Хотя полностью от центральноазиатского колорита и присущего ему негатива избавиться не удалось.

За ограждением аэропорта вас встречает толпа. Нет, не знакомых, родственников или друзей. Толпа таксистов, которые наперебой, хватая за рукава, громко требуют поехать именно с ними. Конечно же, рассчитывая на то, что вы в местной системе ценообразования не разбираетесь и с удовольствием отдадите своему новому знакомому сумму, в разы превышающую разумную стоимость поездки. А лучше — в валюте.

В Узбекистане, кстати, особо ретивых представителей таксистского братства, охотившихся на беспечных туристов, посадили. Уж не знаю, что за статьи им были предъявлены, но пыл оставшихся на свободе таксистов это не умерило. При этом туристу вообще не обязательно пользоваться такси, ведь аэропорт в Ташкенте находится в черте города, можно даже сказать, недалеко от центра. Хотите уехать на общественном транспорте? Не проблема: ходят автобусы.

Если же у вас большой багаж и без такси все же не обойтись, то имеется простой способ не переплачивать. Пройдите сквозь строй кричащих таксистов, делая вид, что совершенно не понимаете, что они вам говорят, преодолейте расстояние до дороги, ведущей в город, — метров триста, не больше, вскиньте руку, и остановится сразу несколько машин, водители которых уже за адекватные деньги будут готовы вас отвезти куда душе угодно.

Ну, или просто вызовите такси с помощью мобильного приложения — это благо цивилизации уже дошло до Центральной Азии. Для этого, конечно, понадобится мобильный интернет, а роуминг в Узбекистане довольно дорогой. Так что лучше подключиться к местному оператору, тем более что и в этой области при новой власти произошла некоторая либерализация. Еще в апреле этого года купить сим-карту можно было, лишь зарегистрировавшись по месту пребывания. Сейчас же появились сим-карты для туристов, которые продают в аэропортах и на вокзалах.

Но регистрацией все же пренебрегать не стоит. В противном случае могут возникнуть проблемы при выезде из страны. Проще всего останавливаться в гостинице — там вам регистрацию сделают автоматически. А вот если останавливаетесь у знакомых, друзей, родственников или снимаете квартиру через интернет — озаботьтесь регистрацией сами.

В Ташкенте — городе, где я родился, в самом начале путешествия мы решили не задерживаться, а сразу двинуться в Бухару , чтобы окунуться в восточную экзотику с головой. Я, кстати, до этой поездки там ни разу не был, так что и для меня все было в новинку. Бухара все же очень отличается от Ташкента даже в мелочах.

Вода, например. Когда я уезжал из Ташкента 20 лет назад, бутилированная вода только появилась в продаже, и многим было совершенно непонятно, зачем она нужна. Ведь из-под крана вода текла по-настоящему вкусная и совершенно бесплатная. Но глобальные корпорации победили, и сейчас бутилированная вода идет среди ташкентцев на ура. А вот где действительно она была нужна, так это в Хиве и Бухаре. Потому что та вода, что течет в этих городах из-под крана, — соленая. Есть, конечно, и плюсы. Готовишь еду, налил воды и можно не солить.

И проблема с водой была в Бухаре всегда, поэтому знаковое место в городе — Ляби Хауз. Несмотря на созвучие с английским словом «дом», переводится оно как «у воды». Это искусственный водоем, из которого жители брали питьевую воду в те времена, когда не было центрального водоснабжения. Но то, что спасало, могло нести и смерть: бассейны были бессточными, вода в них спустя некоторое время портилась, что приводило к болезням и даже эпидемиям. Сейчас большая часть хаузов закопана. Ляби Хауз на центральной площади Бухары радует местных жителей и туристов до сих пор и является достопримечательностью города.

То, что в Узбекистане вечно, — это еда. При любой власти в стране она — вечный праздник. Едой торгуют буквально на каждом шагу и продают по московским меркам за копейки. Голодным остаться просто невозможно. Купил одну самсу — наелся на полдня, а уж если плова с утра отведал — до вечера есть не захочешь. Очень надеюсь, что национальную еду здесь никогда не вытеснят международные сетевые фастфуды.

Восточный базар — отдельное приключение. Яркое, шумное и ароматное. Только зашел, как тут же начинаешь у каждого прилавка пробовать то, что продают. Не смог остановиться, объелся и забыл, зачем приходил. Вспомнил про семью, что ждет дома, вернулся, собрал волю в кулак — ничего не пробуешь, а лишь покупаешь строго по списку.

Торгуешься, конечно. И дело не только в желании купить подешевле, иначе просто будет скучно — не столько тебе, сколько продавцу. А вот если вы минут десять ему будете доказывать, что товар, конечно, хороший, но к вечеру уже никому не будет нужен, а рядом дешевле продается и купить надо бы там, «просто у вас лицо приятное» — явно человек хороший, то и некачественный товар не продаст, и цену заламывать не будет, и доволен останется. Продавец на базаре ведь все равно в ущерб себе не работает.

И это ведь мы только в продуктовый сектор заглянули, а есть же еще сувенирные ряды. И тут есть на что посмотреть. Например, в Бухаре (в других городах я такого не видел) продаются необычные ножницы в виде аиста — символа города. С хохолком — мужские, без хохолка — женские. Зачем такое разделение? Раньше считалось, что женщине прикасаться к золотой нити, которой расшивали богатую одежду, ни в коем случае нельзя — золото потускнеет. Занимались этим исключительно мастера-мужчины. А простой ниткой и жена могла одежду починить. Поэтому вот тебе ножницы без хохолка, дорогая, пользуйся.

Если, вдохновившись базарным разнообразием, вы решите купить на память какую-нибудь безделушку, то не забывайте, что по закону из Узбекистана нельзя вывозить ничего, что старше 50 лет. С этим связана забавная городская легенда. Дескать, бухарские евреи все еще живут в городе, а не уезжают в Израиль только потому, что не могут вывезти старинный образец Торы. Священной книге более 50 лет, а значит, забрать ее с собой никак не получится. Вот и живут верующие иудеи в городе.

«Правило 50 лет», к сожалению, сильно ограничивает. В Узбекистане сохранилось много реликтов советской эпохи. На прилавках россыпи значков, медалей и даже орденов. На «толкучках» можно обнаружить рубли времен СССР, марки, часы на цепочках, статуэтки, вымпелы, знамена — настоящий рай для антикваров. Только вот не вывезти это из Узбекистана: устанете доказывать на таможне, что значку, что купили на базаре, меньше 50 лет.

Если хочется настоящей концентрированной восточной экзотики, то приезжайте в Хиву и поселитесь внутри Ичан-Калы — древней крепости, которая целиком находится под защитой ЮНЕСКО . Я получил невероятное наслаждение от прогулок по этому городу-заповеднику. И для полноты впечатлений в шесть утра забрался на минарет джума-мечети, чтобы посмотреть, как с первыми лучами рассвета просыпается Хива. Ощущения невероятные.

А вот любителям традиционной для Центральной Азии баранины в Хиве будет грустно. Из-за обилия туристов из Западной Европы, которые не приветствуют приготовление пищи из жирной баранины, найти блюда с этим мясом в городе сложно. Удивительно, но русскоязычных путешественников в Хиве гораздо меньше, из-за чего местные жители с незнакомцами здороваются на английском языке и только потом, узнав, откуда вы, переходят на русский.

Конечно, голодным никто не останется и в Хиве, но до титула гастрономической столицы Узбекистана ей далеко. На мой субъективный взгляд, самый вкусный плов готовят в Бухаре и Самарканде, а вот лучшую самсу и лепешки вы найдете в Ташкенте. Столица, которую туристы считают неинтересным городом, и вовсе достойна отдельного репортажа. Красивый и зеленый город, окруженный великолепной природой. Горы, в которые ташкентцы ездят на выходные, как москвичи на дачу, там же красивое водохранилище — лучше отправиться в путешествие и составить личное мнение.

Словом, не стоит бояться поездок в Узбекистан. Здесь и раньше было вкусно и интересно, а в последние годы страна все больше поворачивается к туристам лицом. Сказывается и растущий турпоток, и изменения во власти. Казалось бы, Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива — названия, которые у всех на слуху, земля, которая еще недавно была с Россией одним государством, но большинство россиян о ней ничего не знает. Мы ни на секунду не пожалели, что все же решились на путешествие. Кстати, виза для посещения Узбекистана россиянам не нужна. Так, для общей информации.