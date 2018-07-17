Места, охраняемые лучше, чем Зона 51

На нашей планете есть места, куда может попасть любой путешественник. Но есть и засекреченные зоны, где оказаться могут лишь избранные.

1. Маунт-Уэзер (США). Изначально здесь располагалась метеорологическая станция, но в 1958 её переоборудовали в Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций. В случае национальной катастрофы в Центр переместят высокопоставленных лиц из американского правительства.

2. Менвит-Хилл (Великобритания). Базу построили для отслеживания сообщений во времена холодной войны. Сейчас здесь работают сотрудники британской разведки. Эдвард Сноуден рассказал, что в Менвит-Хилле проводится глобальное цифровое отслеживание людей.

3. Секретные архивы Ватикана. 85 километров полок с древними рукописями и секретными документами прошлого недоступны для общественности, сюда могу попасть лишь Папа Римский и несколько его приближённых. Впрочем, время от времени Ватикан знакомит журналистов и всех желающих с отдельными документами.

4. Офис 39 (Северная Корея). Часть правительственных структур страны, отвечающая за нелегальную торговлю, ежегодно приносит миллионы долларов за счёт незаконной продажи природных ресурсов, махинаций со страховками и подделки предметов роскоши.