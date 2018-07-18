Как возник полуостров Крым

Геологическая история бассейна Чёрного моря в последние десятки тысяч лет до сих пор полностью не прояснена. Существует несколько гипотез. Однако в последнее время учёные всё больше склоняются к тому, что современные очертания Чёрного моря сформировались примерно 7500 лет назад. Это стало следствием прорыва морских вод из Средиземного моря. Затопились обширные участки, раньше бывшие сушей. Возможно, в результате этого погибла первая на Земле цивилизация, что нашло потом отражение в мифах о Всемирном потопе и об Атлантиде

Чёрное море в ледниковое время

На протяжении последних сотен тысяч лет Чёрное море неоднократно было то озером, то связывалось проливом со Средиземным морем. Примерно 120-90 тысяч лет назад, в межледниковый период, уровень Мирового океана был выше современного, и через Босфор и Дарданеллы свободно циркулировала морская вода. По обнаруженным древним береговым террасам, уровень Чёрного моря был тогда выше, чем сейчас, на 10-25 метров. Крым в то время был островом, и на месте нынешнего Перекопского перешейка плескался морской пролив.

Затем начался новый, последний ледниковый период. Уровень Мирового океана повсеместно упал на 130-140 метров по отношению к современному. Между Средиземным и Чёрным морями возник широкий сухопутный перешеек. Впрочем, Чёрное море в ту эпоху в избытке наполнялось пресной водой. Сток Днепра и Дона, начинавшихся у края ледникового покрова, был велик. Также и Волга несла значительно больше воды, чем сейчас, а уровень Каспийского моря был выше современного на 77 метров. Излишек каспийской воды перетекал через Кумо-Манычскую впадину в Азовское и Чёрное моря. Чёрное же море, как считают, время от времени изливалось в Средиземное. Там, где сейчас проливы Босфор и Дарданеллы, тогда текли бурные полноводные реки.

Примерно 18-16 тысяч лет назад Великий ледник начал таять и отступил с севера Русской равнины. В ближайшие несколько тысяч лет сток Волги, Дона и Днепра сильно уменьшился, Каспий вошёл в современные берега, снизился уровень Чёрного моря, а заполненные речными наносами русла Босфора и Дарданелл обмелели и пересохли.

Но одновременно происходил подъём Мирового океана и связанного с ним Средиземного моря. Около 10 тысяч лет назад его уровень достиг современного. Средиземное море нависло над Чёрным, представлявшим собой внутриконтинентальную бессточную впадину, вроде теперешнего Каспийского моря.

Черноморское озеро и прорыв в него средиземноморских вод

Уровень Чёрного моря был тогда ниже современного примерно на 155 метров. Обширные пространства материкового шельфа у берегов Восточной Европы были сушей. Азовского моря не было, Крым никак не выдавался своими очертаниями, являясь продолжением континента, а береговая линия начиналась примерно в 200-250 километрах к югу от того места, где сейчас стоит Одесса.

О том, что в доисторическое время Крым имел более широкую сухопутную связь с материком, было известно учёным давно по общим видам ископаемой флоры и фауны. Однако оставалось не совсем ясным, когда конкретно это было. Совершенствование методов абсолютного датирования геологических образцов в настоящее время позволило уточнить эту эпоху. Оказывается, что совсем недавно на памяти человечества, всего 8 тысяч лет назад, Крым не был полуостровом, а на запад и восток от него простирались степи.

Гипотезы о том, что современная акватория Чёрного моря была образована прорывом морских вод из Средиземного моря примерно 7500 лет назад, высказывались давно. Но только недавно появилась возможность подтвердить это датированием образцов.

Впервые эта гипотеза была обоснована американскими геологами Уильямом Райаном и Уолтером Питменом в 1996 году. В 2005 году группа учёных из Института океанологии Болгарской академии наук собрала ряд убедительных доказательств в пользу версии «черноморского потопа» и изложила их в статье в журнале «Геология и полезные ископаемые Мирового океана» Национальной академии наук Украины

Затопленное черноморское побережье — колыбель цивилизации?

В ту пору в Восточной Европе господствовали условия так называемого климатического оптимума голоцена. Климат был существенно теплее современного. Это создавало благоприятные условия для возникновения цивилизации в умеренных широтах.

Примерно 9500 лет назад в Малой Азии возникла развитая земледельческая культура Чатал-Гуюк, характеризовавшаяся первыми городами и храмами. Около 7800 лет назад на Балканском полуострове, не без влияния, а то и миграции из Малой Азии, возникает культура Винча, от которой остались первые на Земле известные памятники письменности (пока не расшифрованной). Учёные предполагают, что многие поселения этой культуры могли находиться на шельфе Чёрного моря, ныне скрытом под волнами. Более того, упомянутые болгарские исследователи высказали догадку, что катастрофический потоп, вызванный внезапным вторжением вод Средиземного моря через Босфорский порог, мог послужить причиной начала упадка первой цивилизации и её последующего угасания. Во всяком случае, культура Винча не получила дальнейшего развития. И последующие европейские культуры, и цивилизации Ближнего Востока начинаются потом без всякой связи с нею, как бы «с нуля».

Правда, в 2007 году российский учёный А. Ю. Глебов в том же журнале подверг критике гипотезу катастрофического черноморского потопа. Он обратил внимание на то, что геологические данные неоднозначны и могут быть интерпретированы по-разному. В частности, ничто пока не противоречит тому, что повышение уровня Чёрного моря могло происходить постепенно, причём за счёт притока пресных вод из рек.

Однако несомненно именно то, что Крым до указанного времени омывался водою только с южного берега, где горы подходят к самому морю, а со всех остальных сторон к нему примыкали обширные пространства суши. По какой причине и как быстро произошло их затопление, а главное — какие последствия это имело для человечества, исследования продолжаются, и последнее слово ещё не сказано.