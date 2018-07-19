Что вы не знали о Москве

Российская столица в прошлом году отпраздновала 870-ый день рождения. Конечно, Москва — не самый старый город на планете, но здесь происходит много интересных событий, да и история Москвы довольно любопытна. Вот несколько занятных фактов о столице, которые не слишком известны.

1. Красная площадь стала Красной в 1661 году по указу царя Алексея Михайловича. Такое название она получила из-за красоты, а не из-за красного цвета.

2. Останкинская телебашня — по высоте десятое в мире свободно стоящее сооружение, но в момент постройки она занимала первое место.

3. Московский зоопарк — самый большой в России и один из старейших в Европе.

4. Москву преследовали пожары. Летописи говорят, что только за первые 450 лет существования город горел не менее сотни раз.

5. Сталинские высотки сооружались в честь 800-летия столицы.

6. Башня «Восток» комплекса «Федерация» в Москва-Сити — самый высокий небоскрёб Европы.

7. Московский метрополитен — один из крупнейших в мире. Станция «Парк Победы» — одна из самых глубоких.

8. Садовое кольцо получило название не случайно. В начале 19 века улицы вокруг Москвы замостили булыжником. Обочины получившегося кольца обязали обустроить хозяев стоящих поблизости домов. В результате вдоль кольца образовались зелёные посадки, которые и дали название дороге.