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Мегаполис, где есть всё, кроме людей
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Мегаполис, где есть всё, кроме людей 

Рамблер 6 часов назад
В крупных городах жизнь бурлит круглосуточно. Жители несутся по улицам, машины день и ночь пересекают площади и проспекты, магазины не закрываю двери, а рестораны готовы кормить беспрерывно. Но можно ли представить себе город-миллионник, в котором есть абсолютно всё для комфортной жизни, но нет людей? Здесь возведены высотные дома с комфортными квартирами, обустроены улицы и перекрёстки, есть школы, больницы, стадионы, церкви, библиотеки и краеведческий музей. Светофоры в призрачном мегаполисе работают, отопление в домах включено, на стоянках стоят велосипеды, но лишь очень редко на тротуарах или проезжей части можно увидеть человека в спецодежде. Китайский город Кангбаши вполне может послужить декораций для постапокалиптического фильма, ведь атмосфера там действительно гнетущая. Кангбаши находится в провинции Внутренняя Монголия неподалёку от города Ордос. Здесь множество угольных шахт, и власти приняли решение возвести город, чтобы привлечь новых тружеников. Однако проект провалился по ряду причин. Во-первых, некоторые шахты оказались неперспективными, во-вторых, климатические условия в Кангбаши оставляют желать лучшего, в-третьих, люди просто отказались переезжать из привычных мест. В итоге город стал призраком, где люди теряются на фоне городских пейзажей.
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