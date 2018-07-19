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В Ирландии нашли Стоунхендж
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В Ирландии нашли Стоунхендж 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @mythicalireland
Археологи с помощью дрона обнаружили на территории Ирландии следы, напоминающие Стоунхендж в английском графстве Уилтшир. Произошло это случайно: из-за сильной жары и засухи трава на поле изменила цвет, а в тени руин осталась зеленой.
Остатки древней постройки представляют собой круглую отметину диаметром 150 метров, возраст которой составляет около пяти тысяч лет.
Постройка является частью археологического комплекса Бру-на-Бойн в 40 километрах к северу от Дублина и включает в себя могильные курганы, менгиры и другие хенджи. Вероятно, она предназначалась для проведения ритуалов и могла вместить несколько тысяч человек.
Некоторые отличия от знаменитого английского Стоунхенджа у постройки все-таки есть, к ним относятся двойные канавки, составляющие окружность. Именно поэтому находка имеет международное значение, говорят археологи.
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