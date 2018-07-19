В Ирландии нашли Стоунхендж

Археологи с помощью дрона обнаружили на территории Ирландии следы, напоминающие Стоунхендж в английском графстве Уилтшир. Произошло это случайно: из-за сильной жары и засухи трава на поле изменила цвет, а в тени руин осталась зеленой.

Остатки древней постройки представляют собой круглую отметину диаметром 150 метров, возраст которой составляет около пяти тысяч лет.

Постройка является частью археологического комплекса Бру-на-Бойн в 40 километрах к северу от Дублина и включает в себя могильные курганы, менгиры и другие хенджи. Вероятно, она предназначалась для проведения ритуалов и могла вместить несколько тысяч человек.

Некоторые отличия от знаменитого английского Стоунхенджа у постройки все-таки есть, к ним относятся двойные канавки, составляющие окружность. Именно поэтому находка имеет международное значение, говорят археологи.