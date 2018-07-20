Странные пустующие города-призраки

Сегодня самым населённым городом мира считается Шанхай, здесь живёт почти 24 миллиона человек. Но есть на планете города, в которых нет ни одного жителя. Эти места люди покинули по разным причинам, но, возможно, когда-нибудь жизнь вернётся в эти города-призраки.

1. Сьюэлл (Чили). Город на склоне Анд построили в начале прошлого века. Здесь жили рабочие, которые добывали медь из расположенного неподалёку самого крупного в мире рудника. В 1918 году в Сьюэлле жили 18 000 человек, но в семидесятых годах люди начали уезжать, а город опустел.

2. Кантубек или Аральск-7 (Узбекистан). Раньше город находился на острове Возрождения в Аральском море, но из-за того, что море обмелело, остров сначала стал полуостровом, а в 2009 году слился с материком. С 1942 по 1992 год на острове работал биохимический полигон, а в Кантубеке жили его сотрудники с семьями. После распада СССР город и полигон забросили.

3. Сан-чжи (Тайвань). Курортный городок в Тайване с домами футуристического дизайна возвели в семидесятые годы прошлого века для обеспеченных людей. Проблемы начались ещё во время строительства: рабочие гибли при странных обстоятельствах, а местные жители уверяли, что на этой территории живут призраки. Окончательно «убил» стройку финансовый кризис начала восьмидесятых. В 2008 году Сан-чжи стёрли с лица Земли.