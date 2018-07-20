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Места на Земле, откуда не возвращаются
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Места на Земле, откуда не возвращаются 

Рамблер 7 часов назад
Любители путешествий, объехавшие весь мир, отправляются в места опасные. Несмотря на то, что люди получают там травмы и даже гибнут, экстремалы стремятся попасть туда, чтобы получить дозу адреналина.
1. Чернобыль, Украина. В апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла страшная катастрофа, жители окрестных районов оставили жильё. Там по-прежнему высок уровень радиации, поэтому местность необитаема.
2. Змеиный остров, Бразилия. На одном квадратном метре острова обитает шесть ядовитых змей. Посещать этот остров запрещено из-за его опасности.
3. Пустыня Данакиль, Эфиопия. Воздух, разогретый до +50, содержит ядовитые газы, отравиться которым можно очень быстро. Кроме того, по пустыне проходит разлом Аравийской плиты, поэтому тут нередки землетрясения.
4. Долина Смерти, Россия. Место убивает животных и людей, которые долго находятся здесь. Виновником смертей являются ядовитые газы, распространяющиеся по долине.
5. Дорога Смерти, Боливия. На дороге с крутыми поворотами, проложенной в начале прошлого века, каждый год гибнет 200 человек. Покрыта дорога глинистым грунтом, который во время дождей становится очень скользким. Перекрыть дорогу невозможно, поскольку иных сухопутных путей для въезда в страну нет.
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