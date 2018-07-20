Единственный город в мире, где живут только женщины

В конце XIX столетия некая Мария Сеньоринья де Лима, проживающая на просторах Бразилии, оказалась изгнана из родного города из-за обвинений в измене мужу. На самом деле она решилась уйти от нелюбимого мужчины, за которого её буквально вынудили выйти замуж. После изгнания она основала особенное место исключительно для женщин, находивших в нем поддержку в трудное время. Мужчины не допускались в это поселение, где долгое время формировались собственные законы и стиль жизни. Этот крохотных уголок амазонок под названием Ноива де Кордейро был основан в 1891 году и расположился в долине Бело.

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Изначально жительниц Ноива де Кордейро считали путанами, поэтому с ними не желали иметь дела не только мужчины, но также и благопристойные дамы. Их репутация находилась под сомнением, после того, как их отвергли в родных населенных пунктах и изгнали. Сейчас в коммуне обитают около 600 женщин, которые нашли здесь приют, понимание и поддержку. Однако не всегда в городке были хорошие условия для жизни женщин, а влияние мужчин распространилось даже здесь.

В 1940 с одной из женщин из Ноивы де Кордейро связал себя узами брака евангельский пастор, а вскоре он создал в поселении свои правила. Он построил в городе свою церковь и ввел для девушек строгие правила жизни, например, им запрещалось стричь волосы, слушать музыку, пить спиртное и даже пользоваться контрацептивами. После его кончины амазонки твердо решили, что мужское покровительство им не нужно и они сами могут построить для себя идеальное место жительства. Вскоре здесь изменились правила жизни, а местные гражданки считают свой город наиболее удобным, красивым и свободным, чем все остальные города мира.

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Здесь женщины чувствуют себя свободными от конкуренции, готовы помочь друг другу и поделиться чем угодно, а также за время жизни здесь все они стали одной семьей. Местные гражданки имеют весьма специфический ритм жизни, но даже в абсолютно женской компании они не отказываются от мужской любви. Зачастую они ищут себе пару при помощи объявлений, но при этом их мужья обязаны жить отдельно, а навещать своих возлюбленных они могут лишь в определенные дни. Их сыновья могут жить с матерями до совершеннолетия. Прежде чем создать семью жительницы Ноива де Кордейро приглашают холостяков к себе домой, чтобы поближе познакомиться и показать им правила местной жизни.