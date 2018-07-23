Почему буряты считали Лену рекой мертвых

В мифологической философии бурятских племен огромная сибирская река Лена представлялась рекой мертвых — страшной ледяной пустыней, обиталищем злобных духов, всегда была связана с черным цветом и считалась местом пребывания грешных человеческих душ. Река эта по представлениям бурят находилась необыкновенно далеко, на краю света — там, где заканчивался мир живых.

Казалось бы, кочевой образ жизни бурят должен распахивать перед представителями народа весь мир, но на самом деле мир бурят до революции был узок и ограничивался кругом зимне-летних кочевий, дальше которых многие буряты заходить не осмеливалась. Среди южных бурятских племен даже побывавшие на берегах Байкала считались храбрецами, осмелившимися достичь края земли, и получали, по поверью, дар лечить болезни.

Река, с которой приходит зима

Северная сторона, в которой находилась огромная Лена в представлении бурят-шаманистов была всегда связана со смертью, а северная сторона неба была обиталищем демонических сущностей, которые желали человеку зла. В этой же стороне находился и мир мертвых, в котором обретались души грешных людей — убийц, предателей и преступников. «У черного моря черная туманная дорога, на черной стороне темнота», — так пели шаманы о берегах Лены — царстве божества мертвых Эрлен-хана.

Среди бурят было распространено множество негативных поверий, связанных с севером — например, собаку, которая лаяла, глядя на север, не возбранялось убить — считалось, что своим лаем она приглашает с севера злых демонов. Охотники никогда не убивали зверя, который стоял головой на север — буряты верили, что убивший такого зверя охотник скоро умрет.

С северо-востоком буряты связывали место обитания страшного черного чудовища. Иркутский этнограф Василий Иннокентьевич Подгорбунский записал рассказ шамана Пиноса, который уверял. что на северо-востоке в огромной черной дыре живет чудовище. Оно годами ничего не ест, а затем выходит из логова и проглатывает луну или солнце, а потом возвращается обратно в землю.

Снег, холод, смерть

С северным землями. по которым течет Лена, у бурят связаны холодный ветер, снег и лёд, которые доставляли немало хлопот кочевникам и были источником смерти. Снег был порождением мира мертвых — его связывали с ним благодаря его холоду и белому цвету. Сам процесс замерзания воды, ручьев и рек связывался с миром мертвых.

Смотреть на замерзание воды было нельзя — это вызывало болезни и дурные сны. Наоборот, смотреть, как тает лед, у бурят считалось хорошим делом и сулило жизнь и здоровье — об этом пишет историк Марина Михайловна Содномпилова в статье «Образы севера в представлениях бурят: контаминации мифологического и реального».

Считается, что название «Лена» — не бурятское, а эвенкийское. Буряты же называли Лену Хара Зүлхэ, что значило «Черная Зүлхэ» или «Черная полноводная (большая) река». Скорее всего, эпитет «черная» был тоже связан с подземным царством — миром мертвых, откуда вытекала Лена.

В страну мертвых попасть просто

Мифология бурят конкретизировала расположение страны мертвых на северо-восточном берегу Лены. Туда буряты поместили всех отрицательных персонажей эпоса о герое Абае Гэсэре, который сражался с темными силами. Там же жили и страшные существа — мангадхаи — многоголовые чудовща, похищающие женщин, детей и скот. С берегами Лены связывали и существование страны снов, причем в Забайкалье — стране, где властвовали буддийские ламы, сны не снились, а духи, навевающие их, оставались на этой стороне озера.

Поверье живо до сих пор

Поверье о Лене, как о реке мертвых, и об их царстве, которое расположено на северо-восточном берегу живо до сих пор. По рассказам историка Содномпиловой, одна местная женщина поведала ей, как она ездила за Лену с сыном; сын хотел поохотиться, а она собирала лечебные травы. Сама рассказчица вернулась обратно до заката, а сын остался на том берегу на ночь. Именно с этим происшествием — с пребыванием ночью в «ином» мире, мире мертвых, бурятка связывала скорую смерть сына.

Лена — обиталище черного Ажарая

Впрочем, не у всех бурят Лена является рубежом между миром мертвых и миром живых. У эхиритов и хоринцев на Лене обитает особо почитаемое божество, хозяин реки Ажарай-бухэ — покровитель воинов. Ученые связывают появление такого божества с влиянием якутских верований. Однако у бурят Ажарай тоже часто называется черным, изображается в виде черного всадника и частенько является помощником Эрлен-хана —хозяина загробного мира.

«Река мертвых» — место обитания врагов

Этнографы считают, что на восприятие бурятами севера и реки Лены, как места пребывания злобы и агрессии, оказали влияние пришествие с севера враждебных народов — якутов, воинственных лесных эвенков и агрессивных соседских бурятских племен — эхиритов и сэгэнутов.

А в древние времена — возможно, на бурятов и монгол нападали еще и таинственные курыкане — загорелые, черные воины-всадники, древние крепости которых то и дело находят на Байкале.