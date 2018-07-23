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Заброшенные станции метро
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Заброшенные станции метро 

Рамблер 11 часов назад
Метро само по себе вызывает интерес, но если речь заходит о заброшенных станциях, то сразу же возникает множество легенд и загадок. Эти заброшенные станции любят посещать диггеры и городские искатели, но обычные люди туда вряд ли отважатся спуститься.
1. Заброшенное метро Лондона. Это один из крупнейших в мире метрополитенов, здесь есть более 40 заброшенных платформ, и одна из самых известных — Олдвич. Вход на станцию закрыт, поэтому она сохранилась в том виде, в каком была ещё в сороковые годы прошлого века.
2. Парижское метро. Это тоже довольно объёмный метрополитен, но в нём есть станции, которые закрылись ещё во Вторую мировую войну и с тех пор не функционируют. Например, станция Сен-Мартин привлекает внимание любителей приключений, она популярны не меньше, чем парижские катакомбы.
3. Метро Нью-Йорка. Одна из главных неформальных достопримечательностей нью-йоркского метрополитена — станция «Сити-Холл». Она проектировалась как самая большая и живописная. Станция действительно впечатляет красотой, но её сводчатые потолки сыграли злую шутку: из-за них не удалось продлить платформу и адаптировать станцию к поездам нового поколения, из-ща чего «Сити-Холл» закрыли в 1945 году.
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