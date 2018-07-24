Эфиопия и другие страны с военными базами СССР

Эфиопия и другие самые экзотические страны с военными базами СССР

Во времена Холодной войны базы по всему миру открывали не только США, но и СССР. Пункты базирования войск давали определенные преимущества в геополитическом соревновании и упрощали распространение собственной сферы влияния. Помимо территорий союзников по Организации Варшавского договора ( ОВД ) в Восточной Европе, Москва располагала военными базами в других, гораздо более удаленных и экзотических местах.

Впервые советские воинские контингенты появились на Острове Свободы в 1962 году во время операции «Анадырь» по доставке на Кубу компонентов ядерных сил СССР. Тогда же на острове появился наш постоянный армейский контингент — Группа советских войск на Кубе, сокращенно ГВСК.

Остров Свободы интересовал Москву как удобный опорный пункт под боком у США. Для слежки за своим главным врагом СССР построил в пригороде Гаваны Лурдесе центр радиоэлектронной разведки. До южного побережья Соединенных Штатов отсюда — всего лишь 250 километров. Благодаря этому советские военные могли получать данные радиоэфира почти со всей территории вероятного противника.

К распаду Советского Союза на территории базы находились около трех тысяч сотрудников. Кроме того, наша страна имела на Острове Свободы базу ВМФ Сьенфуэгос и центр связи «Прибой» в Эль-Габриэле. Все они были оставлены в конце 1990-х — начале «нулевых».

Вьетнам

Еще одно райское местечко, где смогли обосноваться наши военные, — бухта Камрань в южной части Вьетнама. Теплое море, мягкий климат, защищавшие это место от ветров горы — это был очень удобный пункт для советских военно-морских сил.

Созданная в 1972 году база включала судоремонтный завод и крупный аэродром. В порту могли одновременно находиться 10 надводных кораблей, восемь подлодок и 5-6 транспортных кораблей. Авиационная же составляющая базы была рассчитана на одновременное пребывание 16 самолетов-ракетоносцев, около 10 разведывательных самолетов и трех транспортников.

По численности контингента это была самая крупная база СССР на дальних рубежах: в лучшие годы численность ее «населения» составляла 10 тысяч человек. В 2001 году Россия начала вывод своего контингента из Камрани, но в 2013 году между двумя странами подписано соглашению о совместном пользовании базой.

Сомали

В 1964 году у СССР появилась морская база в Бербере на берегу Аденского залива. Уже тогда ситуация в Сомали была крайне неспокойной, и советский пункт базирования был настоящим островком стабильности посреди океана хаоса. Фактически наши моряки контролировали один из важнейших мировых маршрутов из Европы в Азию, проходящий через Суэцкий канал. Это давало огромные геополитические преимущества.

У пункта базирования была и крупная взлетно-посадочная полоса длиной более четырех километров. Здесь находились разведывательные и противолодочные самолеты, а также стратегические ракетоносцы.

Конец базы наступил в 1977 году. Сомали начал войну с другой дружественной СССР страной — Эфиопией. Перед Москвой встал выбор. И она сделала его в пользу Аддис-Абебы. После этого наши войска попросила «на выход» из Берберы.

Эфиопия

Но далеко уходить не пришлось: наша база «переехала» на 400 километров на север на архипелаг Дахлак, где появился пункт базирования Нокра. Здесь находились большие десантные корабли, а против диверсантов боролись спецподразделения Черноморского флота.

Место на Дахлаке, как отмечали наши моряки, было неспокойное. За все время существования базы с 1977 по 1991 годы ее инфраструктура и корабли неоднократно подвергались обстрелу.

Сейшелы

Удивительно, но база на Сейшельских островах в Индийском океане у СССР появилась совершенно случайно. В ноябре 1981 года наши корабли находились вблизи архипелага, когда там произошла попытка военного переворота. Советские моряки немедленно последовали к столице островов Виктории. Несмотря на то, что к моменту прибытия советского флота ситуация более-менее стабилизировалась, наш ВМФ оказал на местное правительство самое благостное впечатление.

В итоге в островном государстве для флота СССР появился пункт материально-технического обеспечения, а советская авиация могла пользоваться аэропортом Виктории. Взамен Москва гарантировала безопасность и независимость островного государства. Пункт базирования на Сейшелах просуществовал до 1990 года.

Йемен

В 1962 году в стране началась гражданская война между республиканцами и монархистами. СССР встал на сторону первых. Изначально Москва поддерживала своих союзников только оружием и военными специалистами. А спустя 14 лет, в 1976 году, на архипелаге Сокотра появилась база советских ВМС.

За три года существования она приняла более 120 кораблей. Кроме того, после небольшой модернизации авиация СССР смогла использовать местный аэродром. Это было как нельзя кстати: к тому моменту Советский Союз был вынужден уйти из Сомали, и на Сокотру перебазировалась наша военная авиация.

История йеменской базы закончилась в 1979 году. Нашим военспецам пришлось спешно уходить с Сокотры. Многим пришлось выбираться самостоятельно. Судьба некоторых из них до сих пор неизвестна.