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Кладбища, на которых покоится техника
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Кладбища, на которых покоится техника 

Рамблер 22 часа назад
Разбившиеся или просто устаревшие автомобили, негодные для употребления приборы, вышедшая из строя бытовая техника отправляются на свалки. И зачастую такое кладбище техники представляет собой небезынтересное место.
1. Лесное кладбище Шатильон, Бельгия. Никто точно не знает, почему кладбище образовалось именно здесь одна из версий гласит, что машины принадлежали американским военным, которые, покинув Бельгию, отказались за свой счёт перевозить авто в США. С тех пор они и остаются в лесу.
2. Свалка на алмазных шахтах в Ораньемунде, Намибия. Когда город Ораньемунд возвели, чтобы там жили горняки, добывающие алмазы для корпорации De Beers. Рабочие, въехавшие в город на собственном автомобиле, уже не могли вывезти машину за границы Ораньемунда. Очевидно, такое правило ввели, чтобы предотвратить хищения алмазов. Но теперь все машины остались гнить на кладбище.
3. Кладбище подводных лодок на Кольском полуострове, Россия. В бухте Незаметная находятся десятки полуразвалившихся советских подводных лодок. В семидесятые годы на верфях СССР изготавливали новые субмарины, на утилизацию старых не хватало мощностей, поэтому их просто оставляли на Кольском полуострове.
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