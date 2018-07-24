Что скрывают на засекреченных территориях

Всё, что пытаются засекретить, вызывает интерес. Именно поэтому в закрытые места так рвутся любители острых ощущений. Но что же скрывается за колючей проволокой и стоит ли на самом деле стремиться на секретные территории?

1. Город Озёрск, Россия. Прежде город назывался Челябинск-65 и Челябинск-40. Город образовался в 1945 году, там находились предприятия атомной промышленности. Первым предприятием стало производственное объединение «Маяк» , а сам Озёрск изначально был посёлком, где жили сотрудники «Маяка». В 1957 году на ПО произошла ядерная катастрофа, после которой случился выброс отходов в атмосферу, но информацию об этом событии открыли лишь в 1992 году. Озёрск и по сей день является закрытым городом.

2. Бункер в горе Шайенн, США. В шестидесятые годы прошлого века здесь соорудили огромный бункер, сравнимый по размерам с городом. Обитатели бункера должны были ответить на ядерный удар, если такой нанесёт по США Советский Союз. В бункере находится 15 конструкций, 12 из которых фактически являются жилыми домами. Они установлены на пружинах и не касаются внутренней поверхности горы, это сделали для амортизации колебаний при землетрясениях или ядерном ударе. После развала СССР бункер был законсервирован.

3. Форт-Нокс, США. Хранилище золотого запаса расположено поблизости от военной базы. Строительство Форт-Нокса начали в 1936 году, а уже в начале 1937 года сюда стали закладывать золото. Входная дверь, ведущая в хранилище, весит 22 тонны, а сам бункер защищён всеми возможными способами.