Современная архитектура, которую надо увидеть

Архитектурные сооружения — одни из главных достопримечательностей. Собор Святого Петра или Статуя Свободы, Эйфелева башня или Берлинская стена — эти строения входят в туристический список мест, обязательных для посещения. А какие ещё шедевры архитектуры стоило бы в него внести?

1. Отель Sheraton Huzhou Hot Spring Resort, Хучжоу, Китай. Здание в виде подковы построили на озере Тайху в 2013 году. Из-за отражения в воде отель кажется в два раза больше, особенно в ночное время, когда включается иллюминация.

2. Небоскрёб «Бурдж-Халифа», Дубай, ОАЭ. Это самое высокое в мире здание, верхняя точка находится на высоте 828 метров, последние 180 метров приходятся на шпиль.

3. Shanghai Tower, Шанхай, Китай. Этот небоскрёб высотой 468 метров имеет три уровня, на которых расположены смотровые площадки с обзором на 360 градусов. Некоторые участки площадок оборудованы стеклянными полами.

4. Gardens be the Bay, Сингапур. В тропическом парке «Сады у залива» собраны различные лианы, но главная его особенность — огромные искусственные деревья высотой до 50 метров.

5. Galaxy Soho, Пекин, Китай. В этом футуристическом комплексе три уровня. Первый занимают бутики и развлекательные площадки, на втором расположились офисы, верхний отдан под бары и рестораны. Уникальность зданию придаёт форма: здесь нет ни одного угла, все линии плавные.