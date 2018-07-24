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5 мест в мире, где люди живут дольше всех
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5 мест в мире, где люди живут дольше всех 

The Challenger 7 минут назад
Фото: The Challenger
В 2016-м Всемирная организация здравоохранения определила, что средняя продолжительность жизни в мире составляет 72 года. Пока учёные пытаются открыть формулу долголетия, мы перечисляем страны, где люди живут долго и счастливо.

Икария, Греция

В Икарии люди практически не страдают деменцией. Жители придерживаются средиземноморской диеты (едят овощи и фрукты, цельные зёрна, фасоль, оливковое масло), пьют много травяного чая с шалфеем, орегано и розмарином. Самое интересное — их рацион включает около 120 видов зелени, многие из которых жители других стран вряд ли знают и вообще пробовали. В Икарии из разнообразной зелени готовят салаты или пекут пироги. Исследование писателя Дэна Бюттнера и автора книги The Blue Zones показало, что регулярное употребление даже половины чашки зелени в день увеличивает продолжительность жизни на четыре года. Статьи по теме Болезнь Альцгеймера: что нужно делать, чтобы не заболеть

Сардиния, Италия

Дольше всех там живут в основном пастухи, которые каждый день физически активны.
shutterstock.com
Их рацион состоит из бобовых, хлеба грубого помола и особого вида вина — каннонау, оно содержит больше флавоноидов, чем большинство других вин.

Никоя, Коста-Рика

Некоторые жители полуострова Никоя живут больше 90 лет. Люди из Никои ежедневно едят кукурузные лепёшки, чёрные бобы, тыкву сквош, тропические фрукты, доступные круглый год. Это дешёвая и полезная пища, богатая сложными углеводами и аминокислотами. Такое питание не разрушает почву или не приводит к убою животных, что считается проблемой для окружающей среды в других странах.

Лома-Линда, Калифорния

Главные долгожители Америки — члены Церкви адвентистов седьмого дня.
blog.pilgrimsfriend.org.uk
Они следуют растительной диете из Библии (все растения, которые несут семена, и все деревья, которые приносят плоды), их питание, как правило, вегетарианское. Для адвентистов главное — здоровье: они не курят и не пьют, а суббота — обязательный день отдыха, время для размышления и эмоциональной разрядки. Мы не призываем присоединяться к какому-либо движению или становиться частью какой-либо религии, чтобы быть здоровее и жить дольше.

Окинава, Япония

На этих островах женщины живут дольше всех в мире. Они придерживаются растительной диеты, регулярно едят тофу, китайскую горькую тыкву и куркуму. А вот ещё важные вещи в культуре японцев, которые улучшают их качество жизни: икигай (ощущение собственного предназначения в жизни; икигай может представлять собой хобби, профессию или семью) и моай (означает «встреча для общей цели»). Последнее — это группы, которые формируются, чтобы оказывать поддержку в социальной, финансовой, медицинской или духовной сферах. Это и обеспечивает психологическое здоровье жителей.
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