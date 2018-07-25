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Отпуск мечты: 5 маршрутов, которые вы не забудете
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Отпуск мечты: 5 маршрутов, которые вы не забудете 

WMJ.ru 6 часов назад
Фото: wmj.ru
Наверное, каждый человек мечтает составить свой идеальный маршрут и отправиться по нему в незабываемое путешествие. Мы собрали самые удивительные сценарии отпуска, решиться на которые может только самый искушенный турист.

«Титаник»

Идея воспроизвести копию великого лайнера зародилась очень давно, но решился ее наконец-то реализовать миллиардер из Австралии Клайв Палмер. Новый «Титаник» уже почти достроен и готовится отправиться в свое первое путешествие. Создатели решили ничего не менять, и лайнер будет вплоть до мельчайших элементов соответствовать своему предшественнику. Проект предполагает полную копию не только внешнего облика, но и внутреннего убранства: фешенебельные каюты, хрустальные люстры, бассейны, турецкие бани и шикарные рестораны.
Единственная разница будет в маршруте: лайнер поплывет из Цзянсу в Дубай. Билеты уже находятся в продаже, но раскупаются с бешеной скоростью. Поэтому, если ты мечтаешь окунуться в далекое прошлое, почувствовав себя героиней культового фильма, или просто получить удовольствие от изысканной роскоши — bon voyage.

Антарктида

Это место считают одним из самых труднодоступных на Земле, однако технологии не стоят на месте и для человечества уже не существует пределов. Кроме сурового климата, путешественника ждет множество иных препятствий в виде вечных льдов, огромных айсбергов и стремительных течений. Лучше всего такое путешествие осуществлять на ледоколе, это считается самым безопасным способом. С борта судна можно будет хорошо рассмотреть колонии пингвинов, лежбища морских котиков, проследить за охотой хищников. Так что если ты хочешь проникнуться «холодной» красотой, получить новые впечатления и почувствовать себя настоящим экстремалом, этот вариант подойдет для тебя идеально. Ведь как сказал великий Иосиф Бродский: «Красота при низких температурах — истинная красота».

«Винный поезд»

А вот если ты предпочитаешь проводить отдых в расслабленном состоянии, сидя на террасе с бокальчиком хорошего вина, то тебе стоит посетить маленький городок в Калифорнии под названием Сомона. Он расположен вокруг исторической городской площади — плазы, наследием городской культуры колониального прошлого Мексики, — и является центром винодельческой промышленности. Дегустировать вино там можно почти везде, например сев на специальный «винный поезд», который объезжает по кругу всю долину виноделия. Также там находятся термальные источники с лечебными грязями. Такое времяпровождение смело можно назвать отдыхом не только для души, но и для тела.

Единение с природой

Ценителям природы в ее первозданной красоте мы советуем посетить Коста-Рику. К достопримечательностям этого места относятся национальные парки, заповедники, грохочущие водопады, устрашающие вулканы, райские пляжи и горячие источники. Каждый турист здесь сможет найти развлечения по вкусу. Это место полно тайн и красоты, не зря уже многие годы оно привлекает не только туристов, но и ученых. Если ты поехала на отдых с любимым, то вы сможете окунуться в мир романтики, совершив прогулку по дождевым лесам, или понежиться на райском пляже Санта-Тереза. А если ты едешь с подругой, и вы хотите чего-то незабываемого и яркого, то к вашим услугам экскурсии на действующий вулкан Ареналь, извержение которого последний раз было зафиксировано в 1968 году.

В поисках Будды

Если ты ищешь в отдыхе не только расслабление, но и просвещение, то идеальным местом для тебя станет Тибет. Он считается одной из самых загадочных и закрытых стран мира, а его население с древних времен славится мудростью и обладанием сакральных знаний. Тибет не является курортным местом, однако он всегда привлекал миллионы паломников, стремящихся обрести просветление. Это прекрасная возможность медитировать целыми днями и углубляться в дебри своего подсознания. А если ты едешь в одиночестве, то обязательно стоит попробовать испытать на себе ретрит — неделю молчания и уединения. Количество духовных практик на Тибете в большом изобилии, так что каждый сможет найти подходящую, а мудрые наставники укажут верный путь. Также здесь много так называемых мест силы, рядом с которыми каждый человек сможет найти ответы на самые сокровенные вопросы. В общем, если ты хочешь на себе испытать состояние Будды, то первым шагом на пути к осознанности и просветлению будет покупка билетов.
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